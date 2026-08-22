انهدام باند سارقان منزل در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل در سطح شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی و بهرهگیری از ظرفیتهای پلیسی، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.
فرمانده انتظامی ازنا، ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی و هدفمند، دو سارق و یک نفر مالخر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ ارکیان، بیان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز مقادیر قابلتوجهی از اموال مسروقه کشف شد.
وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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