نقاشی «یاران خراسانی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، همزمان با سالروز آغاز ولایت امام زمان (عج)، تابلوی نقاشی «یاران خراسانی» اثر علی بحرینی در نگاه‌خانه سوره حوزه هنری رونمایی شد.

این اثر که در سال ۱۴۰۵ با تکنیک رنگ‌روغن روی بوم خلق شده، ۲۰۰ در ۱۵۰ سانتی‌متر ابعاد دارد و یکی از آثار مجموعه «منجی» به شمار می‌رود.

علی بحرینی در معرفی این اثر گفت: «یاران خراسانی» یکی از آثار مجموعه «منجی» است. خلق ۱۰ اثر این مجموعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و بر اساس احادیث معتبر در منابع معتبر شیعه به تصویر کشیده شده است.

وی درباره ایده شکل‌گیری این تابلو بیان کرد: بعد از شهادت رهبر شهید تابلوی «یاران خراسانی» را شروع کردم و در مراحل پایانی کار بودم که به این ایده رسیدم که رهبر شهید را در زمان ظهور منجی عالم بشریت تصویر کنم. از آنجا که در زمان ظهور حضرت مهدی (عجل الله) شهدا هم همراه منجی عالم خواهند بود، در این تابلو حضور رهبر شهیدمان و سردار سلیمانی پشت سر امام زمان (عجل الله) را ترسیم کردم.

این هنرمند عنوان کرد: در تابلوی «یاران خراسانی» سعی کرده‌ام فرهنگ ایرانی در موضوع استقبال از میهمان را هم بگنجانم بنابراین مخاطب در این اثر، تصویری از نقل و شیرینی، قربانی کردن و اسپند دود کردن را در جشن بزرگ ظهور امام زمان (عجل الله) می‌بیند.

وی با تاکید بر اینکه «یاران خراسان» یک اثر کاملا ایرانی در مجموعه «منجی» است، گفت: مجموعه «منجی» شامل ۲ فصل است که فصل نخست آن به پایان رسیده است. ۲ فصل این مجموعه از تولد امام زمان (عج) آغاز می‌شود و با شهادت امام حسن عسگری (ع) و سپس آغاز غیبت، جنگ‌های آخرالزمان و حوادث قبل از ظهور که در روایت‌ها آمده و زمان حکومت حضرت مهدی (عجل الله) تکمیل خواهد شد.

بحرینی در پایان اظهار کرد: جای یک مجموعه روایی و کامل درباره امام زمان(عج) در مجموعه هنرهای تجسمی خالی است و امیدوارم این اقدام، سنگ‌بنای یک خیزش باشد تا آثار مهدوی قوی‌تر و گسترده‌تری از سوی هنرمندان خلق شود.