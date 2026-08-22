۴۰ درخواست مردمی در سامانه «سامد» توسط استاندار ایلام پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام روز شنبه با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی بیواسطه به مشکلات آنان، اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۴۰ درخواست از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۱۱ در حوزههای مختلف ارائه شده و بخش عمدهای از این تماسها، درخواست تسهیلات قرضالحسنه، تسهیلات اشتغال و موضوعات مربوط به نهضت ملی مسکن بوده است.
وی افزود: بر اساس نوع درخواست، موضوعات به دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و شهرداری ارجاع داده شده؛ همچنین در رابطه با پروژه نهضت ملی مسکن، به ویژه سایت ماهور، تأکید شده که معاونت عمرانی استان بازدید میدانی داشته باشد و روند اجرایی تسریع شود.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه پیگیری درخواستهای مردمی با همکاری ادارات مربوطه انجام میشود، تصریح کرد: بر اساس نوع درخواستی که متقاضیان داشتهاند، با دستگاههای مربوطه مکاتبه و با این عزیزان تماس گرفته میشود و مشخصات آنها در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ثبت و در اولویت قرار میگیرد.
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