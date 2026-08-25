به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی شانزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) آغاز شده است و داوطلبان تا سه‌شنبه ۱۰ شهریور فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. نام‌نویسی منحصراً به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می شود.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه نام‌نویسی به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود، متقاضیان لازم است با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۵۱ میلیون ریال (۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) به‌ عنوان وجه نام‌نویسی، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

یادآوری مهم: متقاضیان شرکت در حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، باید کارت اعتباری مربوط به نام‌نویسی را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، تهیه کنند.

آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) منحصراً در سطح دانشگاهی (آکادمیک) و شامل بخش‌های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت متقاضیان در این بخش‌ها سنجیده خواهد شد.

شانزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) روز جمعه ۲۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۵ شمسی، برابر با ۱۸سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی و ۶ ربیع الثانی سال ۱۴۴۸ قمری همزمان با حوزه‌های داخل کشور در حوزه‌ امتحانی خارج کشور (روسیه، ارمنستان، ازبکستان، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، ژاپن، لیبی و عراق شامل شهرهای بصره، نجف، بغداد، کوت و سلیمانیه) درصورت به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان برگزار خواهد شد.

روش برگزاری این آزمون در حوزه‌های داخل کشور بصورت الکترونیکی و در حوزه خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ خواهد بود.

تأکید می‌شود، تعیین شهر (برای متقاضیان داخل کشور) و یا کشور (برای متقاضیان خارج از کشور) برای برگزاری آزمون منوط به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان در زمان نام‌نویسی خواهد بود.