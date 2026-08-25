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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

وزیر ارتباطات: مسیر رشد و توسعه کشور متوقف بر شرایط جنگی نشد

وزیر ارتباطات: مسیر رشد و توسعه کشور متوقف بر شرایط جنگی نشد

شهرکرد- ستار هاشمی گفت: افتتاح ۱۳۱ پروژه در چهارمحال و بختیاری با سرمایه‌گذاری ۱.۶ همت نشان می‌دهد که مسیر رشد و توسعه کشور متوقف بر شرایط حاکم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی صبح سه‌شنبه در سفر به شهرکرد در دیدار نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه همه تلاش مسئولان و کارگزاران خدمت به مردم است، اظهار کرد: امروز در سفر به چهارمحال و بختیاری، پروژه‌های متعددی در عرصه ارتباطات و فناوری به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اینکه امروز ۱۳۱ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: این پروژه‌ها با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۶ انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از بدو آغاز به کار با چالش‌های عجیبی مواجه شد، افزود: این تعداد از پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان حاکی از آن است که مسیر رشد و توسعه متوقف بر شرایط جنگی حاکم بر کشور نشده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه در جنگ رمضان اتفاقات عجیبی را شاهد بودیم، گفت: در این برهه برای پایداری ارتباطات تلاش بسیاری شد. ارتباطات خلاصه در پیامک و اینترنت نیست بلکه همه خدمت کشور چه حضوری و چه غیر حضوری جز بر بستر یک زیرساخت پایدار ارتباطی انجام نمی‌گیرد.

وی دسترسی مردم به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت را از حقوق بلامنازع شهروندان دانست و گفت: در شرایط جنگی اما بر حسب صلاحدید مقامات ذی‌ربط، دسترسی‌ها محدود شد اگرچه خاموش نشد. تسهیل ارتباطات مردم در ایام جنگ و باخبر شدن از احوال هم باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی شد ضمن اینکه خدمات بخش دولتی و خصوصی در این عرصه جریان داشت.

تسهیل ارتباطات مردم در ایام جنگ باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی شد

هاشمی بیان کرد: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و مراکز مخابراتی و زیرساختی در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت اما مردم این خسارت‌ها را در زندگی خود احساس نکردند چرا که همکاران ما از دقایق نخستین جنگ رمضان پای کار بودند و در این مسیر شهدای عزیزی تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در جنگ رمضان نه برنامه‌های صدا و سیما متوقف و نه ارتباطات با جزایر قطع شد با وجود اینکه دشمن چندین بار زیرساخت‌های ارتباطی جزایر را مورد حمله قرار داد.

کد مطلب 6926974

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