به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح سه شنبه در دیدار با مسئولان منطقه پارس جنوبی، صیانت از اشتغال، حفظ حقوق نیروی کار و فراهم‌کردن زمینه رفع موانع موجود در مسیر اشتغال‌زایی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل عنوان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی منطقه اظهار کرد: همکاری مستمر و هدفمند میان نهادهای مسئول، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، رسیدگی موثرتر به مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در کنار توان تخصصی و اجرایی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند به تسریع در حل مسائل حوزه کار و اشتغال و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به نیروی کار و فعالان اقتصادی منطقه کمک کند.

در این نشست، وضعیت اشتغال در منطقه، راهکارهای تقویت تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، حمایت از نیروی کار و مسائل مرتبط با حوزه اشتغال و روابط کار بررسی شد.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم تعاملات، پیگیری مشترک موضوعات حوزه کار و اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی منطقه تاکید کردند.