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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

پروانه: رفع موانع اشتغال‌زایی در استان بوشهر با جدیت دنبال می شود

پروانه: رفع موانع اشتغال‌زایی در استان بوشهر با جدیت دنبال می شود

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، فراهم‌کردن زمینه رفع موانع موجود در مسیر اشتغال‌زایی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح سه شنبه در دیدار با مسئولان منطقه پارس جنوبی، صیانت از اشتغال، حفظ حقوق نیروی کار و فراهم‌کردن زمینه رفع موانع موجود در مسیر اشتغال‌زایی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل عنوان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی منطقه اظهار کرد: همکاری مستمر و هدفمند میان نهادهای مسئول، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، رسیدگی موثرتر به مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در کنار توان تخصصی و اجرایی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند به تسریع در حل مسائل حوزه کار و اشتغال و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به نیروی کار و فعالان اقتصادی منطقه کمک کند.

در این نشست، وضعیت اشتغال در منطقه، راهکارهای تقویت تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، حمایت از نیروی کار و مسائل مرتبط با حوزه اشتغال و روابط کار بررسی شد.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم تعاملات، پیگیری مشترک موضوعات حوزه کار و اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی منطقه تاکید کردند.

کد مطلب 6927085

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