به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با هفته دولت، چند طرح عمرانی و حمایتی در شهرستان لنگرود به بهرهبرداری رسید که شامل واگذاری چهار واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد و افتتاح پروژه عمرانی و عامالمنفعه شهرداری شلمان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال است.
این طرحها با هدف حمایت از خانوارهای تحت پوشش، بهبود زیرساختهای شهری و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری در شهرستان لنگرود و شهر شلمان اجرا شدهاند.
در مراسم واگذاری واحدهای مسکونی، چهار واحد از مجموع هفت واحد احداثشده به مددجویان کمیته امداد شهرستان لنگرود تحویل داده شد.
یوسف گلشن، فرماندار لنگرود نیز با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: تأمین مسکن مددجویان یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامههای ساخت و واگذاری مسکن، طرحهای پیشبینیشده برای مددجویان در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
همچنین همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه عمرانی و عامالمنفعه شهرداری شلمان با حضور فرماندار لنگرود، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان و خانوادههای معظم شهدای این شهر به بهرهبرداری رسید.
علیرضا صداقتنیا، رئیس کمیته امداد لنگرود، در این مراسم اظهار کرد: در مجموع هفت واحد مسکونی برای مددجویان احداث شده که تاکنون چهار واحد به خانوارهای تحت پوشش واگذار شده و سه واحد باقیمانده نیز تا پایان شهریورماه امسال تحویل داده خواهد شد.
وی مجموع اعتبار اختصاصیافته برای اجرای این طرح را ۷ میلیارد تومان اعلام کرد.
ایمان محمدپور نیکبین، شهردار شلمان، در حاشیه افتتاح این پروژه اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و شامل آسفالت خیابانها و معابر شهری، فاز نخست پیادهراه ساحلی شهدای میناب، نورپردازی، نصب المانهای شهری و پالتکاری معابر است.
وی افزود: با توجه به کمبود فضای تفریحی و گردشگری در شلمان، این پروژه با حمایت شورای اسلامی شهر، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان به بهرهبرداری رسید.
فرماندار لنگرود نیز با قدردانی از اقدامات شهرداری شلمان، بر حمایت مسئولان از تکمیل و توسعه این پروژه تأکید کرد و گفت: اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد فضاهای مناسب تفریحی و گردشگری میتواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه ظرفیتهای شهری شلمان مؤثر باشد.
یوسف گلشن ضمن تشکر از شهرداری شلمان در اجرای این پروژه، از تداوم طرحهای عمرانی و توسعهای در این شهر استقبال کرد.
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