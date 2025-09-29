گلشن: امسال ۱۳۰ تُن ابریشم در لنگرود تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توسعه توانمندی‌های نوغانداری لنگرود، از همه دست‌اندرکاران و مسئولان حاضر قدردانی کرد و گفت: شهرستان لنگرود مهد پرورش ابریشم در استان گیلان است و امسال ۱۳۰ تن از مجموع ۴۰۰ تن پیله ابریشم تولیدی استان مربوط به این شهرستان بوده که نشان دهنده جایگاه اثرگذار لنگرود در تولید ابریشم کشور است همچنین از دو کارخانه بزرگ ابریشمی کشی استان گیلان، یکی در لنگرود واقع شده است.

گلشن با اشاره به نماد ابریشم لنگرود یعنی «شهر شلوار» بیان کرد: ضروری است در راستای توسعه این ظرفیت و ارتقای جایگاه لنگرود به عنوان مهد ابریشم ایران، اقدامات مؤثری انجام دهیم.

وی درباره وضعیت مرکز توسعه نوغانداری شلمان گفت: این مرکز که در گذشته فعالیت داشته اما اکنون تخریب شده، باید تصمیم‌گیری شود تا بتوان از آن برای برگزاری بازارچه‌های صنایع دستی و توسعه نقانداری با همکاری بخش خصوصی و شهرداری شلمان بهره برد.

فرماندار لنگرود تاکید کرد: امروز تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است و همچنین در خصوص خانه نوغان در لنگرود، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و مرکز توسعه نوغانداری ایران در حال تهیه متن تفاهمنامه هستند شهرداری لنگرود نیز آمادگی خود را برای همکاری در توسعه موزه ابریشم اعلام کرده است.

گلشن با اشاره به چشم‌اندازهای پیش رو گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی فصلی و موزه ابریشم در شهرهای شلمان و لنگرود، می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصادی شهرستان داشته باشد.

وی افزود: مرکز توسعه نوغانداری شلمان پس از مرمت و بهسازی، میزبان بازارچه دادوستد پیله تر ابریشم ایران خواهد بود و در صورت همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و فرمانداری، امیدواریم این طرح سال آینده به بهره‌برداری برسد.

فرماندار لنگرود در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌ها تشکر کرد و گفت: امیدواریم با تلاش جمعی، این ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی شهرستان بیش از پیش شکوفا شود.