اردوغان: اجازه اجرای سناریوهای خونین در منطقه را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اجازه اجرای سناریوهای خونینی که برخی برای منطقه ما تدارک می بینند را نخواهیم داد و از حمایت خود برای بهبود وضعیت همسایگانمان نیز دست نخواهیم کشید.
رئیس جمهور ترکیه سپس ادامه داد: البته ما از اقدامات برخی بازیگران آگاهیم. ما میبینیم که چه سناریوهای خونینی برای منطقه ما در حال تدوین است. به یاری خداوند، اجازه نخواهیم داد این طرح ها عملی شوند. همه مطمئن و آسودهخاطر باشند: جمهوری ترکیه نه از اصول خود کوتاه میآید و نه از منافع ملی اش.
رجب طیب اردوغان گفت: ما هرگز هیچ دوست یا برادری را که به ما اعتماد کرده است، تنها نخواهیم گذاشت. ما تنها به این دلیل که شبکههای جنایتکاری که دستانشان به خون بیگناهان آلوده است از این امر ناراحت میشوند، دست از حمایت همسایگانمان برای ایستادن دوباره روی پای خود برنمیداریم.
وی سپس اضافه کرد: سیاست خارجی آنکارا صرفاً و منحصراً توسط ملت ترکیه تعیین میشود. هیچ بازیگری جز ملت ما نمیتواند مسیر یا حدود سیاست خارجی ترکیه را دیکته یا تعیین کند. ما به عنوان ترکیه، در هیچ کجای منطقه هدفی جز صلح، عدالت، ثبات و آرامش نداریم. برخلاف ادعای برخی، ما هیچ دستور کار پنهان یا نیت پوشیدهای نداریم. هدف ما حاکم شدن فضای صلح در سراسر پیرامون ماست.
اردوغان افزود: ما به عنوان جمهوری ترکیه، در سراسر جغرافیایی که با آن پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی داریم از سوریه تا عراق، از لبنان تا فلسطین، از خلیج فارس تا آفریقا و از بالکان تا قفقاز میگوییم، تاریخ ما را برادر کرده است و برای تقویت و پاسداشت این برادری ابدی می کوشیم. روشن است که سیاست خارجی فعال کشورمان، که صلح و ثبات منطقهای را در اولویت قرار میدهد، محافل خاصی را که از بی ثباتی و هرجومرج تغذیه میکنند، آشفته میسازد.
رئیس جمهور ترکیه گفت: ما دولتی نوپا نیستیم که به لطف دیگران تأسیس شده، مورد نوازش کانونهای قدرت جهانی قرار گرفته و فاقد حافظه تاریخی باشد. ما ملتی بزرگ هستیم که در طول تاریخ به تسخیر قلبها، پاسخ به ندای مظلومان و یاری رساندن به نیازمندان شهره بودهایم. جمهوری ترکیه به هیچ وجه دولتی معمولی نیست که در برابر توطئهها و ترفندهای حقیرانه سر خم کند یا برای آنها اعتباری قائل شود.
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