اردوغان: مذاکرات تنها راه برای حل اختلافات بین ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، طبق گزارش اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور امروز چهارشنبه با سانائه تاکایچی نخست‌ وزیر ژاپن به صورت تلفنی گفتگو کرد.

سران دو کشور در مورد روابط دوجانبه بین ترکیه - ژاپن و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردند.

رئیس‌ جمهور اردوغان اظهار داشت که طرفین به تلاش برای توسعه روابط بین ترکیه و ژاپن در همه زمینه‌ ها، به ویژه در صنایع دفاعی، سرمایه‌ گذاری و تجارت ادامه خواهند داد.

اردوغان سپس اضافه کرد که مذاکرات تنها راه برای حل اختلافات بین ایران و آمریکا است و ترکیه از تلاش‌ های دیپلماتیک برای صلح و ثبات پایدار حمایت می‌کند.

درخواست اردوغان پیرامون « مذاکرات بین ایران و آمریکا»، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.