به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحمتی شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم خرم آباد در خیابان انقلاب با بیان اینکه خوشحالم که در جمع مردم دلیر و غیور خرم آباد هستم، اظهار داشت: امروز سالروز یک واقعه مهم تاریخی است و آن سالروز حمله انگلیس و شوروی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران است.

وی با بیان اینکه در آن جنگ سه چهار نفر شاخص داریم که مقاومت جدی کردند که این افراد مربوط به یک خانواده هم هستند به نام خانواده بایندر، تصریح کرد: زمانی که نیروهای اشغالگر شوروی آمدند و دیدند فقط سه نیرو به اندازه یک گردان در مقابل آنان ایستادگی کرده اند، یک افسر بلند پایه یگان نظامی شوروی مدال و درجه های خود را درآورد و روی دوش آن سه نیرو گذاشت و گفت به احترام اینان یک دور پرچم ایران را بلند کنید و احترام نظامی بگذارید.

مدیرعامل گروه رسانه ای مهر یادآور شد: از آن جنگی که در کل ایران خاطره یک اسم مانده، تا جنگ امروز تفاوت های بسیاری وجود دارد از جمله اینکه فقط در لرستان در جنگ ۱۲ روزه نام ۸۰ شهید مانده است که در برابر دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند پای نیروی دشمن به خاک ایران برسد.

رحمتی با اشاره به اینکه شهید غلامرضا چاغروند یک خلبان بود و کتاب ذبیح لرستان از انتشارات سوره مربوط به این شهید گرانقدر است که توصیه می کنم حتما این کتاب ارزشمند ر ا بخوانید؛ ادامه داد: وقتی نیروهای دشمن به شهید چاغروند می گویند یا به امام خمینی توهین می کنی یا تو را می کشیم، او مقاومت می کند؛ این روایت عراقی هاست که تا مدت ها هرکسی می خواست برود پیکر این شهید عزیز را به خاک بسپارد با او برخورد می کردند.

وی با تاکید بر اینکه از شهید چاغروند تا شهید دکتر علی فولادوند که دشمن با دو بار حمله مستقیم برای شهادتش اقدام می کند، مسیر مقاومت و ایستادگی در لرستان ادامه یافته است؛ خاطرنشان کرد: در یک حمله همسر دکتر فولادوند به شهادت می رسد و خودش آسیب می بیند و بار دوم در جنگ چهل روزه این دانشمند دفاعی کشور را با حمله مستقیم به شهادت رساندند.

مدیرعامل گروه رسانه ای مهر یادآور شد: تفاوت آن سوم شهریور۱۳۲۰ را با امروز که مقابل دشمنان ایستادگی کرده ایم و خون خواه و پیروز بوده ایم را همیشه باید به خاطر بسپاریم.

رحمتی با اشاره به اینکه ضربه های زیادی دشمن با استفاده از فناوری هوش مصنوعی به ما زد ولی اتفاقا در عرصه رسانه ضربه های جدی با کمک هوش مصنوعی از ما خورد، گفت: جزو معدود مواردی است که دشمن اعم از ترامپ به ویژه روبیو و ونس به انیمیشن های کوتاه مینیون ها و لگوهای ایران واکنش نشان دادند.

وی افزود: از همان ابزاری که دشمن با آن هدف و بمب می سازد و شلیک می کند ما یک کارتون موثر تولید می کنیم و با استفاده از آن در حوزه رسانه با دشمن مبارزه می کنیم، این نشان می دهد اگر از ابزار درست استفاده کنیم می توانیم موفق باشیم.

مدیر عامل گروه رسانه ای مهر با اشاره به حضور مردم در اجتماعات با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم های خون خواهی، ترس دشمن از این خون خواه بودن ملت ایران را یادآور شد و گفت: ماجرای جابه جایی هواپیمای ترامپ و ترس آنان از ملت ایران نشان می دهد این خون خواهی موثر است.

رحمتی خاطرنشان کرد: پلاکاردهای در دست مردم نباید فقط به زبان فارسی باشند، یادمان باشد کسانی در بیرون هم پلاکارد را می بینند؛ اینکه ایستاده ایم را فقط نظامی و دیپلمات و رسانه نباید بگوید، صدای ملت مبعوث شده را مستقیم دیگران باید بشنوند و این با بالا گرفتن پلاکاردها با زبان های مختلف محقق می شد.

وی خطاب به مردم حاضر در اجتماع با بیان اینکه پیام ایستادگی از طرف شما باید منتقل شود، ادامه داد: در کنار مردم، اهالی رسانه هم باید کارشان را درست و خوب و محکم انجام دهند تا نظریه پیروزی را باهم شکل دهیم.