به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت ایران در شصتوهفتمین جلسه کارگروه «بی» سازمان پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای در بیانیهای اعلام کرد که خودداری رژیم صهیونیستی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و تصویب پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای، این رژیم را قادر ساخته است تا از الزامات مربوط به شفافیت، پادمان، راستیآزمایی و خلع سلاح فرار کند.
در این بیانیه آمده است که جامعه بینالمللی باید این مساله را بهعنوان بخش جداییناپذیر هرگونه تلاش برای تقویت ساختار جهانی خلع سلاح و منع اشاعه هستهای مورد توجه قرار دهد.
هیأت کشورمان همچنین دستور اخیر رئیسجمهوری آمریکا برای آمادهسازی آزمایش تسلیحات هستهای را بهشدت محکوم و آن را اقدامی خطرناک و نسنجیده توصیف کرد که تهدیدی مستقیم و جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و بیاعتنایی آشکار به پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای، منشور ملل متحد و نظام جهانی منع اشاعه بهشمار میرود.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است که هرچند تاکنون آزمایش هستهای در عمل انجام نشده، صدور چنین دستوری از سوی کشوری که یکی از بزرگترین زرادخانههای اتمی جهان را در اختیار دارد، پیامدهایی فراتر از یک موضعگیری سیاسی دارد و جامعه بینالمللی نباید برای واکنش به این تهدید، منتظر وقوع یک انفجار هستهای بماند.
اجرای عدالت درباره آمران و عاملان جنایت آمریکا در میناب را پیگیری میکنیم
هیأت ایران در بخش دیگری از این بیانیه، تجاوزهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را محکوم کرد و گفت که این حملات غیرقانونی به شهادت شمار زیادی از غیرنظامیان ایرانی، از جمله ۱۶۸ دانشآموز چهار تا هفت ساله در شهر میناب منجر شد.
در این بیانیه تأکید شده است: ایرانیان این جنایتها را هرگز فراموش نمیکنند و نمیبخشند و اجرای عدالت درباره آمران و عاملان این اقدامات غیرانسانی را پیگیری خواهند کرد.
هیأت کشورمان این حملات را مصداق تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت و تهدیدی جدی علیه تمامیت نظام جهانی منع اشاعه دانست و تأکید کرد که تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران کاملاً تحت پادمان قرار دارد و تنها برای اهداف صلحآمیز در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای فعالیت میکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای یکی از ارکان اساسی ساختار خلع سلاح و منع اشاعه است و نباید فقط بهعنوان ابزاری برای منع اشاعه و بهصورت گزینشی تفسیر شود.
هیأت ایران همچنین با اشاره به نبود پیشرفت ملموس در اجرای تعهدات خلع سلاح قدرتهای اتمی اعلام کرد که منع اشاعه را نمیتوان جدا از خلع سلاح دنبال کرد و مسئولیت ویژهای در قبال تأخیر طولانی در لازمالاجرا شدن این پیمان برعهده کشورهای دارنده سلاح هستهای است.
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