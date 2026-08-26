آخیز تلفیق آزمایشگاه خاک و بتن با عاملیت توزیع کاشی و سرامیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، H2 در بازاری که رقابت بر سر تولید مصالح به اوج رسیده، رمز ماندگاری را باید در تلفیق کیفیت با نظارت فنی جست وجو کرد. کاشی و سرامیک آخیز که با اخذ عاملیت سه قطب صنعت کاشی و سرامیک کشور، مسیر توزیع را هموار کرده، اکنون با راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی «مقاوم سنجش آخیز»، پای کنترل کیفی را به پروژه‌های عمرانی گشوده است.

همکاری رسمی با سه قطب کاشی و سرامیک

چندی‌پیش، خبر همکاری رسمی کاشی و سرامیک آخیز با سه کارخانه مطرح کاشی الوند، پرشین کاشی ایرانیان و شیمی ساختمان، واکنش گسترده‌ای در محافل ساختمانی برانگیخت. کاشی الوند با تولید سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون مترمربع و یکی از برندهای شناخته‌شده بازار و پرشین کاشی ایرانیان نیز با تمرکز بر تولید سرامیک‌های پرسلان پولیش با جذب آب پایین، سهم زیادی در پروژه‌های مدرن دارد. در این میان، شیمی ساختمان با تولید افزودنی‌های بتن و انواع چسب‌های پودری و خمیری، ضلع سوم این مثلث تأمین را تکمیل می‌کند.

این هم‌افزایی به آخیز امکان می‌دهد تا طیف کاملی از متریال کاشی و سرامیک و چسب را با ضمانت اصالت و به‌صورت یک جا به پیمانکاران عرضه کند؛ مزیتی که در شرایط رکود ساخت‌وساز، برگ برنده‌ای برای خریداران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

کنترل کیفیت، نیاز اساسی پروژه های عمرانی

اما ماجرای آخیز به انبار کاشی و سرامیک و فروش ختم نمی‌شود. تجربه سال‌ها فعالیت در این صنعت نشان داده که شکاف بزرگی بین «تأمین مصالح» و «کنترل کیفی» وجود دارد. بسیاری از توزیع‌کنندگان، تنها به گردش مالی می‌اندیشند و نظارت فنی را به حاشیه می‌رانند. آخیز اما با ایجاد آزمایشگاه مقاوم سنجش، این خلأ را هدف گرفته است.

این آزمایشگاه که دارای پروانه رسمی از وزارت مسکن،راه و شهرسازی است، در سه حوزه تخصصی آزمایشگاه بتن، آزمایشگاه مکانیک خاک و نظارت و بازرسی تست جوش فعالیت می‌کند. تجهیزات مدرنی و پیشرفته در این مرکز مستقر شده تا دقت تست‌ها را تضمین کند. در بخش بتن، خدماتی از قبیل اسلامپ، مقاومت فشاری، کششی و دوام ارائه می‌شود و در حوزه مکانیک خاک، آزمایش‌هایی نظیر دانه‌بندی، حدود اتربرگ، تراکم و CBR برای مطالعات ژئوتکنیک پروژه‌های راه‌سازی و ساختمان‌های بلندمرتبه انجام می‌گیرد.

حسین‌زاده، مدیریت مجموعه‌های آخیز، رویکرد این مجموعه را چنین تبیین کرد و گفت: ما از ابتدا به این باور رسیدیم که بازار ایران بیش از هر چیز به یک نهاد واسط هوشمند نیاز دارد؛ نهادی که هم تأمین‌کننده باشد و هم ناظر فنی. به همین دلیل، دو مجموعه را به‌طور موازی توسعه دادیم؛ یکی برای پخش و تأمین متریال ساختمانی و دیگری برای کنترل کیفیت و آزمایش سازه در حال اجرا.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه راه‌اندازی این آزمایشگاه افزود: هدف ما تنها ارائه خدمات جانبی نبود؛ بلکه به دنبال تکمیل چرخه کیفیت از صفر تا صد پروژه هستیم. وقتی مشتری ما کاشی و سرامیک با کیفیت دریافت می‌کند، باید زیرساخت بتن و خاک آن نیز بر اساس اصول مهندسی باشد تا یک سازه ماندگار حاصل شود آزمایشات ژئوتکنیک ما می‌تواند پیش از شروع پروژه، با تعیین ظرفیت باربری و تیپ‌بندی خاک، جلوی نشست‌های خطرناک را بگیرد و آزمایشات بتن نیز در حین اجرا، با نمونه‌گیری و تست‌های مقاومت فشاری کیفیت بتن را کنترل کند.

حسین‌زاده تأکید کرد: حضور مهندسین مجرب و دستگاه‌های کالیبره، این اطمینان را ایجاد می‌کند که علاوه بر زیبایی سطح کار، اسکلت پروژه نیز از استحکام کافی برخوردار است. وی همچنین از برنامه‌های توسعه خبر داد و گفت: تا پایان سال، دامنه خدمات را به تست آسفالت، میلگرد و مصالح فلزی گسترش خواهیم داد و در حوزه بازرگانی نیز به‌دنبال افزودن طرح های جدید کاشی و سرامیک به سبد محصولات هستیم.

افق پیش رو

با تشدید نظارت دولت بر کیفیت ساخت‌وساز، تقاضا برای خدماتی نظیر آزمایشگاه بتن و آزمایشگاه مکانیک خاک افزایش یافته است. استراتژی آخیز در تلفیق بازرگانی هوشمند با دانش فنی مهندسی، الگویی است که می‌تواند به عنوان استانداردی نوین در صنعت ساختمان مطرح شود. حضور مجموعه‌ای توانمند که همزمان تأمین‌کننده بهترین متریال کاشی و سرامیک و تضمین‌کننده کیفیت بتن و خاک پروژه باشد، تحولی رو به رشد است که به نفع سرمایه‌گذاران و ارتقای سطح کیفی صنعت کشور تمام خواهد شد.