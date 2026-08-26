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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

نقل‌وانتقالات لیگ بیست‌وششم؛

مهاجم خیبر خرم‌آباد به مس شهربابک پیوست

مهاجم خیبر خرم‌آباد به مس شهربابک پیوست

مهاجم ۲۴ ساله فصل قبل خیبر خرم آباد راهی مس شهربابک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف قزل مهاجم ۲۴ ساله خیبر خرم‌آباد پس از یک فصل حضور در این تیم، از جمع سبزپوشان جدا شد و به مس شهربابک پیوست تا فصل جدید را در جمع شاگردان قاسم شهبا دنبال کند.

این مهاجم پیش از حضور در خیبر، پیراهن آریو اسلامشهر را بر تن داشت و در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ یکی از مهره‌های مؤثر این تیم در لیگ دسته اول و جام حذفی بود. قزل در مجموع ۹ گل برای آریو به ثمر رساند و سه پاس گل نیز ثبت کرد؛ آماری که زمینه انتقال او به خیبر خرم‌آباد را فراهم کرد.

قزل فصل گذشته نخستین تجربه خود در لیگ برتر فوتبال ایران را با پیراهن خیبر پشت سر گذاشت و اکنون با جدایی از این تیم، راهی مس شهربابک شده است تا در فصل جدید فرصت بیشتری برای بازی و گلزنی به دست آورد.

کد مطلب 6928989

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