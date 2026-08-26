به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رزاقپور مدافع تیم فوتبال فولاد خوزستان، گزینه اول پرسپولیس برای تقویت سمت چپ خط دفاعی بود که مذاکرات میان دو باشگاه برای انتقال این بازیکن در چند مرحله انجام شد، اما در نهایت این جابهجایی به نتیجه نرسید.
باشگاه پرسپولیس با توجه به درخواست رسمی مهدی تارتار در چند نوبت مذاکراتی را با فولاد خوزستان برای جذب رزاقپور انجام داد و تلاش کرد رضایت این باشگاه را برای انتقال مدافع چپ خود جلب کند. با این حال، پس از کشوقوسهای فراوان، حمید مطهری، سرمربی فولاد، با جدایی این بازیکن مخالفت کرد.
مطهری که رزاقپور را یکی از بازیکنان مورد نیاز خود در فصل جاری میداند، در نهایت با انتقال او موافقت نکرد تا مذاکرات دو باشگاه بدون نتیجه باقی بماند و حضور مدافع فولاد در پرسپولیس منتفی شود.
به این ترتیب پرسپولیس که برای تقویت سمت چپ خط دفاعی به دنبال جذب یک بازیکن بود، باید گزینههای دیگری را برای این پست بررسی کند.
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