به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی عصر چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در آیین ملی افتتاح پروژههای نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین که بهصورت وبیناری برگزار شد، آخرین طرحهای حوزه مسکن در استانهای مختلف کشور را مورد بهرهبرداری قرار دادند.
در این آیین که همزمان با سومین روز هفته دولت برگزار شد، مجموعهای از پروژههای مسکن شهری و روستایی و همچنین زمینهای پیشبینیشده در چارچوب طرحهای حمایتی دولت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سراسر کشور وارد مرحله بهرهبرداری و واگذاری شد.
بر اساس این برنامه ملی، در مجموع ۱۳۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور در این مرحله قرار گرفت و ۲۸ هزار قطعه زمین نیز در چارچوب طرحهای حمایتی مسکن و قانون جوانی جمعیت برای واگذاری به متقاضیان پیشبینی شد.
استان قم نیز سهم قابل توجهی از این برنامه ملی را به خود اختصاص داده است و در مجموع ۱۳ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی و زمین در قالب طرحهای مختلف نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فرآیند بهرهبرداری و واگذاری قرار گرفت.
آیین مربوط به استان قم در سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی برگزار شد و اکبر بهنامجو استاندار قم، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، مجتبی ذوالنوری و قاسم روانبخش نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و جمعی از مسئولان استان در آن حضور داشتند.
از مجموع سهم استان قم، ۵ هزار و ۲۴۸ قطعه زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است و بخش دیگری از این ظرفیت نیز به واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.
واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن که در این برنامه قرار گرفتهاند، در مراحل مختلف تکمیل قرار داشته و روند آمادهسازی، تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان در استان قم در حال پیگیری است.
همچنین پیش از برگزاری این آیین ملی، ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی از مجموع پروژههای مسکن استان قم در نخستین روز هفته دولت و همزمان با سفر جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور به قم افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد.
این مجموعه اقدامات، بخشی از روند اجرای برنامههای مسکن در استان قم است که در قالب طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دنبال میشود و بخشهای مختلف آن متناسب با میزان پیشرفت پروژهها در حال تکمیل و واگذاری است.
قم- همزمان با آیین ملی افتتاح طرحهای نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین در هفته دولت، ۱۳ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی و قطعه زمین در قالب طرحهای حمایتی مسکن بهرهبرداری و واگذاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی عصر چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در آیین ملی افتتاح پروژههای نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین که بهصورت وبیناری برگزار شد، آخرین طرحهای حوزه مسکن در استانهای مختلف کشور را مورد بهرهبرداری قرار دادند.
نظر شما