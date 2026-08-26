افتتاح۶۰۰۰میلیارد تومان پروژه عمرانی حوزه راه و شهرسازی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، سحر تاجبخش در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: یک‌هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در استان اردبیل افتتاح شد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت، ۲۱۸ قطعه زمین از مجموع ۵۱۴ قطعه اراضی پیش‌بینی‌شده در این طرح واگذار خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به پروژه‌های حوزه راه استان اردبیل، ادامه داد: ۱۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با ارزش روز یک‌هزار و ۲۱۰میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که شامل قطعات ۳ و ۷ محور اردبیل - سرچم و بخشی از محور اردبیل - مشکین‌شهر است.

تاجبخش بیان کرد: ۷۲ پروژه در حوزه تعریض، بهسازی و روکش آسفالت انواع راه‌ها و ارتقای ایمنی راه‌های استان با ارزش روز ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بهره‌برداری از پروژه‌های هواشناسی را از دیگر طرح‌های قابل افتتاح عنوان کرد و گفت: ۹ پروژه هواشناسی شامل انواع ایستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با ارزش روز ۱۳۴میلیارد تومان نیز در استان اردبیل افتتاح می‌شود.