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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

بازرسی از سایت‌های آسیب دیده فقط با پروتکل جدید

بازرسی از سایت‌های آسیب دیده فقط با پروتکل جدید

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که ضوابط و پروتکل مشخصی برای بازرسی از سایت‌های هدف حمله نظامی تدوین نشود، نمی‌تواند به دنبال بازرسی از این مراکز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص بازدید از مراکز آسیب دیده هسته‌ای با اشاره به اینکه مراکز هسته‌ای ایران پیش از حملات، تحت نظارت آژانس و ثبت‌شده بوده‌اند گفت: تا وقتی آژانس انرژی اتمی به وظایف خود عمل نمی‌کند و پروتکل جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس از تأسیسات هسته ای کشورمان، وجود ندارد.

وی افزود: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایت‌ها مشخص شود و آژانس نیز باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، پروتکل مشخصی داشته باشد.

کد مطلب 6929045

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    نظرات

    • فرامرز فیروزی IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
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      پاسخ
      سلام ودرود از اول ما باید زور را با زور جواب بدهیم ما دارای فرهنگ بالایی هستیم که بیش از 5 هزار سال است ما صلح جو هستیم ولی پای وطن وعقایدمان میاد وسط جنگجویان بیباک هستیم من با چشم خود این بی باکی را درجنگ هشت ساله دیده ام

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