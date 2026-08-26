به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص بازدید از مراکز آسیب دیده هسته‌ای با اشاره به اینکه مراکز هسته‌ای ایران پیش از حملات، تحت نظارت آژانس و ثبت‌شده بوده‌اند گفت: تا وقتی آژانس انرژی اتمی به وظایف خود عمل نمی‌کند و پروتکل جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس از تأسیسات هسته ای کشورمان، وجود ندارد.

وی افزود: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایت‌ها مشخص شود و آژانس نیز باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، پروتکل مشخصی داشته باشد.