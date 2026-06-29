رئیس کل دادگستری بوشهر: ۱۳۷ هکتار اراضی به بیت المال برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه با قدردانی از همراهی مردم و تلاشهای کارکنان دستگاه قضایی، اظهار کرد: رضایت مردم از عملکرد دادگستری استان پیش از هر چیز نشاندهنده نجابت و بزرگواری مردم بوشهر است و همواره بر مردمداری و تکریم ارباب رجوع در مجموعه قضایی تأکید داشتهایم.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه افزود: رویکرد دستگاه قضایی باید به گونهای باشد که مردم در صورت تضییع حقوق خود، دادگستری را ملجأ و پناهگاه احقاق حق بدانند و اگر نتوانیم حق مظلوم را از ظالم بگیریم، دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی نخواهد بود.
جذب قضات بومی برای استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به حجم بالای پروندهها در استان بیان کرد: سالانه حدود ۳۷۷ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان میشود و به طور متوسط هر شعبه با ۲۰۰ تا ۲۵۰ پرونده مواجه است که این موضوع میتواند بر سرعت و دقت رسیدگیها تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده و حمایت رئیس قوه قضاییه، مجوز جذب قضات بومی برای استان بوشهر اخذ شد و اکنون ۶۰ نفر شامل دانشآموختگان حقوق و طلاب در حال گذراندن دورههای کارآموزی قضایی هستند که با ورود آنان، تعداد قضات استان حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
مهرانگیز اظهار کرد: افزایش تعداد قضات میتواند تحول مهمی در کاهش پروندههای معوق و ارتقای کیفیت آرای قضایی ایجاد کند و یکی از مطالبات جدی مردم در زمینه تسریع رسیدگیها را پاسخ دهد.
وی حقوق عامه را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: در پروندههای عادی، منفعت یا ضرر متوجه یک یا چند نفر است اما در حوزه حقوق عامه، همه مردم یک استان از نتایج اقدامات بهرهمند یا متضرر میشوند و دادستانها موظف به ورود جدی در این حوزه هستند.
پیگیری حق آلایندگی استان
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیری حق آلایندگی استان افزود: با حمایت مسئولان استانی و پیگیریهای قضایی، تاکنون حدود ۹ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی وصول و به دهیاریها و شهرداریها اختصاص یافته تا به طور مستقیم در خدمت مردم قرار گیرد.
وی همچنین از کاهش میزان مشعلسوزی در عسلویه و کنگان خبر داد و گفت: میزان فلرینگ از ۸.۹ میلیون مترمکعب در روز به ۵.۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته و برنامهریزی شده این رقم تا پایان سال به حدود ۲.۹ میلیون مترمکعب برسد.
مهرانگیز تصریح کرد: کاهش مشعلسوزی علاوه بر آثار زیستمحیطی، از هدررفت منابع ملی جلوگیری میکند و سالانه هزاران میلیارد تومان از اتلاف سرمایه کشور جلوگیری خواهد شد.
بازگشت ۱۳۷ هکتار از اراضی
وی از بازگشت ۱۳۷ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی و بازگشت اموال به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان به بیتالمال خبر داد و این اقدامات را نمونهای از صیانت دستگاه قضایی از حقوق عمومی دانست.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین به حل مشکلات اسناد مالکیت در استان اشاره کرد و گفت: پس از دههها انتظار، اسناد چهار شهر و ۱۰ روستای عسلویه صادر شد و بخشی از مشکلات قدیمی مردم در حوزه مالکیت اراضی برطرف شد.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانفروشی و احتکار نیز اظهار کرد: مردم از افزایش قیمتها گلایهمند هستند و انتظار میرود دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی با هرگونه سوءاستفاده، احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و قانونی داشته باشند تا موجب نارضایتی مردم نشود.
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