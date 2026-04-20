۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

کاظمی: برنامه‌ریزی مطلوب برای تکریم مقام معلم در دیلم انجام شود

بوشهر- فرماندار دیلم بر برنامه‌ریزی مطلوب برای تکریم مقام معلم و شتاب‌بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی در شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم در سال ۱۴۰۵، با محوریت برنامه‌ریزی برای بزرگداشت مقام معلم و بررسی راهکارهای توسعه سوادآموزی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» میناب، جایگاه معلم را رفیع و ارزشمند دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و درخور شأن این قشر فرهیخته تأکید کرد.

فرماندار دیلم با اشاره به دستاوردهای حوزه آموزش و پرورش، از رشد ۹۸ درصدی نرخ باسوادی در شهرستان دیلم و کسب رتبه دوم این شهرستان در سطح استان بوشهر قدردانی کرد و این موفقیت را نتیجه تلاش‌های صورت‌گرفته دانست.

وی در ادامه با برشمردن رویکردهای کلیدی برای ارتقای نظام آموزشی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و خیرین برای تجلیل از معلمان نمونه، بهره‌گیری از فرصت تجاری‌سازی فضاهای آموزشی جهت تأمین درآمدهای پایدار مدارس و اهتمام ویژه به بهبود کیفیت آموزش و ایجاد رغبت بیشتر در دانش‌آموزان به یادگیری، از اولویت‌های ضروری آموزش و پرورش است.

فرماندار دیلم همچنین بر تقدم امر تربیت و تزکیه بر آموزش علم و دانش تأکید کرد و افزود: باید با ترویج ارزش‌های اخلاقی در محیط‌های آموزشی، بستر مناسبی برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی توجه به شیوه های نوین آموزشی و اهمیت دادن به نیازهای جدید آموزشی و مهارتی کشور در مدارس را ضروری دانست و خواستار اقدام عملی در بهره گیری از فناوریهای نوین در راستای آموزش دانش آموزان شد.

کاظمی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر ارگان‌ها در شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد و معرفی آنان به نهادهای آموزشی، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، گام‌های نهایی برای ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی در شهرستان دیلم برداشته شود.

