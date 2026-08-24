https://mehrnews.com/x3cSWq ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6926708 استانها گیلان استانها گیلان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۶ یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه صد و هفتاد و هفتم را در میدان مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6926708 کپی شد مطالب مرتبط مردم رشت در یکصد و هفتاد و ششمین شب تجمعات، پای کار ایران ایستادند تداوم تجمعات شبانه مردم در شهرهای مختلف گلستان صد و هفتاد و هفت شب مقاومت و ایستادگی مردم لنگرود در میدان تداوم حماسه مردم رشت در شب صد و هفتاد و پنجم مقاومت تداوم حماسه آفرینی مردم رشت در میدان موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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