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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۶

یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان

یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه صد و هفتاد و هفتم را در میدان مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6926708

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