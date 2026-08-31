  1. استانها
  2. اصفهان
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

 ۱۶ واحد ضایعاتی متخلف در حاشیه اصفهان پلمب شد

 ۱۶ واحد ضایعاتی متخلف در حاشیه اصفهان پلمب شد

اصفهان ـ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و پلمب ۱۶ واحد ضایعاتی متخلف در محدوده اتوبان اردستانی و مناطق پیرامونی آن خبر داد.

سرهنگ مسیب مستاجران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرائم و ساماندهی فعالیت واحدهای ضایعاتی، طرح نظارت و کنترل بر انبارهای فعال در محدوده اتوبان اردستانی و حومه طی روزهای سوم و چهارم شهریورماه اجرا شد.

وی افزود: این طرح پس از دریافت مجوزهای قضائی لازم و با مشارکت کارکنان اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری، یگان امداد و کلانتری زینبیه انجام گرفت و طی آن، وضعیت فعالیت واحدهای ضایعاتی از نظر برخورداری از مجوزهای قانونی، رعایت مقررات صنفی و الزامات انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در جریان این بازدیدها، ۱۶ واحد ضایعاتی به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و رعایت نکردن ضوابط تعیین‌شده شناسایی شدند که با دستور مقام قضائی، فعالیت آنها متوقف و محل‌های مذکور پلمب شد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای ضایعاتی گفت: فعالیت این مراکز در صورت نبود نظارت و مجوزهای قانونی می‌تواند موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان، برهم خوردن نظم عمومی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و حتی فراهم شدن زمینه برخی فعالیت‌های مجرمانه شود.

سرهنگ مستاجران تأکید کرد: صاحبان انبارها و واحدهای صنفی فعال در حوزه ضایعات باید پیش از آغاز فعالیت، مجوزهای قانونی لازم را از مراجع مربوط دریافت کنند و در تمام مراحل فعالیت خود، مقررات صنفی، بهداشتی، انتظامی و شهری را رعایت و شهری را رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت صنفی بدون مجچوب قانون، خط قرمز پلیس است و با واحدهایی که بدون مجوز فعالیت کنند یا حقوق شهروندان، امنیت و نظم عمومی را نادیده بگیرند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از استمرار طرح‌های نظارتی در این حوزه خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد واحدهای ضایعاتی با هدف صیانت از حقوق شهروندان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی فعالیت‌های صنفی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6933049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها