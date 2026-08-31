به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، درباره انتشار برخی گزارشها مبنی بر گرفتن تعهد از پرستاران برای ازدواج نکردن یا بچهدار نشدن، گفت: پرستاران در گذشته ممکن بود با هر شرایطی مجبور باشند سر کار بروند اما امروز پرستار میتواند انتخاب کند و اگر محدودیتی برای او ایجاد شود، میتواند بگوید در آن محل کار نمیکنم و در جای دیگری مشغول به کار شوم.
وی افزود: در یک سال گذشته هیچ موردی در این زمینه نشنیدهایم و فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفتد، چرا که چنین اقدامی اساسا غیرانسانی و گناه بزرگی است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره اینکه آیا گزارشی در این زمینه به سازمان نظام پرستاری ارائه شده است، ادامه داد: در یک سال گذشته گزارشی در این زمینه نداشتهایم البته خود سازمان نظام پرستاری امکان رسیدگی به این موارد را ندارد و هر موردی را که مشاهده کنیم، به وزارت بهداشت اعلام میکنیم، اما معتقدیم این شیوه، راهکار مناسبی نیست که منتظر بمانیم اتفاقی بیفتد و بعد برای آن اقدام کنیم.
نجاتیان با اشاره به موضوع فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفهای در حوزه پرستاری، گفت: درخواست ما از وزارت بهداشت این بوده و همچنان نیز هست که برای نظارت بر ارائه خدمات در بخش خصوصی و مراکز مراقبت در منزل، سازوکار مشخصی ایجاد شود.
وی افزود: متأسفانه امروز افراد غیرصالح و افرادی که تخصص و مدرک پرستاری ندارند، در برخی مراکز به عنوان پرستار فعالیت میکنند و این یک واقعیت است که میتوان نمونههای آن را در برخی بیمارستانهای تهران و همچنین مراکز مراقبت در منزل مشاهده کرد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: درخواست ما این بوده که این اختیار به سازمان نظام پرستاری داده شود تا از طریق هیاتمدیرههای خود بتوانیم به وزارت بهداشت در نظارت بر بیمارستانها و مراکز ارائهدهنده خدمات پرستاری کمک کنیم.
نجاتیان یادآور شد: طبق قانون، مسئولیت نظارت بر این حوزه بر عهده وزارت بهداشت است و ما نیز اعلام کردهایم که آمادهایم برای انجام این وظیفه به وزارت بهداشت کمک کنیم اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نکردهایم. بهکارگیری نیروهای غیرمرتبط، زمینه فعالیت افراد فاقد صلاحیت را فراهم میکند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره وضعیت بهکارگیری اتباع خارجی و افراد غیرمرتبط در حوزه پرستاری نیز گفت: وقتی رشتههای غیرمرتبط را به عنوان پرستار به کارگیری میکنند، طبیعی است که افرادی که در رشته پرستاری تحصیل کردهاند نیز به این شکل وارد چرخه کار شوند.
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