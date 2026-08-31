جشن خرمن در خانقاپی سوادکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشن خرمن منطقه خانقاپی شهرستان سوادکوه ظهر دوشنبه با حضور نماینده مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از کشاورزان روستای رجه برگزار شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که سطح زیر کشت محصولات دیم در منطقه طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس اعلام مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه، سطح زیر کشت گندم دیم از ۱۵ هکتار در سال گذشته به ۵۰ هکتار در سال جاری رسیده و رشد ۲۳۳ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین سطح زیر کشت جو دیم نیز از ۳۵ هکتار به ۴۵ هکتار افزایش یافته است. به این ترتیب مجموع اراضی زیر کشت گندم و جو دیم در خانقاپی از ۵۰ هکتار به ۹۵ هکتار رسیده و رشد ۹۰ درصدی داشته است.

عباسعلی پورمند، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند احیای اراضی دیم منطقه، اظهار کرد: افزایش سطح زیر کشت نتیجه برنامه‌ریزی، اقدامات ترویجی و کارشناسی و پیگیری‌های مرکز جهاد کشاورزی شهید اصغری پل سفید است.

وی همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادستانی، فرمانداری و حمایت سازمان جهاد کشاورزی مازندران را در تحقق این روند مؤثر دانست و افزود: همراهی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی زمینه بازگشت بخشی از ظرفیت‌های تولیدی اراضی دیم منطقه را فراهم کرده است.

پورمند با اشاره به برگزاری جشن خرمن خانقاپی، گفت: این آیین نمادی از همدلی و قدردانی از کشاورزانی است که در مسیر تولید محصولات راهبردی و احیای ظرفیت‌های کشاورزی منطقه فعالیت می‌کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دیم، خاطرنشان کرد: افزایش تولید محصولات راهبردی، تقویت امنیت غذایی، بهبود درآمد بهره‌برداران و رونق اقتصادی روستاها از مهم‌ترین آثار توسعه کشت دیم است.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه برای استمرار این روند، خدمات فنی، کارشناسی و ترویجی مورد نیاز کشاورزان را ارائه خواهد کرد.