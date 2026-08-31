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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

رشته‌های جدید دانشگاه آزاد البرز اعلام شد

رشته‌های جدید دانشگاه آزاد البرز اعلام شد

کرج _ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز از راه‌اندازی ۱۰ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در واحدهای دانشگاهی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد شهر کرج، از راه‌اندازی ۱۰ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در واحدهای دانشگاهی این استان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند علاوه بر رشته‌های موجود، در رشته‌های جدید متناسب با علاقه، استعداد و زمینه تخصصی خود انتخاب رشته کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با اشاره به رویکرد این دانشگاه در توسعه و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی گفت: توسعه رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با تحولات علمی، نیازهای جامعه و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان انجام شود.

وی افزود: بر همین اساس، با پیگیری مجموعه دانشگاه و طی فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم، رشته‌های جدیدی متناسب با نیازهای روز استان به مجموعه رشته‌های دانشگاه افزوده شده است.

کلانتری ادامه داد: در طراحی و انتخاب رشته‌های جدید، توجه ویژه‌ای به تقاضامحوری، مهارت‌محوری و مسئله‌محوری داشته‌ایم تا ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه بیش از گذشته در خدمت نیازهای واقعی جامعه، صنعت و اقتصاد استان قرار گیرد.

۱۰ رشته جدید در واحدهای کرج و هشتگرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز عنوان کرد: رشته‌های جدید کارشناسی ارشد در واحد کرج شامل مدیریت فناوری اطلاعات ـ کسب‌وکار الکترونیک، میکروبیولوژی ـ محیطی، مهندسی برق ـ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال، مهندسی عمران ـ سازه و مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی است.

وی افزود: طراحی شهری، مهندسی برق ـ برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی و مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات نیز از دیگر رشته‌های جدید کارشناسی ارشد در واحد کرج هستند.

کلانتری گفت: در واحد هشتگرد نیز رشته‌های حقوق ـ حقوق خصوصی و مدیریت مالی به رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد افزوده شده است.

تربیت نیروی متخصص برای صنعت و اقتصاد

وی با بیان اینکه رشته‌های جدید با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی راه‌اندازی شده‌اند، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص، افزایش ظرفیت‌های مهارتی و علمی دانشجویان و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه فناوری از اهداف ایجاد این رشته‌هاست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز افزود: توسعه این رشته‌ها می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به نیازهای تخصصی استان را فراهم کند.

کلانتری با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان البرز بیان کرد: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی، اقتصادی، فناورانه و جمعیتی، نیازمند توسعه رشته‌هایی است که بتوانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پاسخگوی مسائل و نیازهای این حوزه‌ها باشند.

وی افزود: رشته‌هایی همچون فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای دیجیتال، زیست‌فناوری، مهندسی، مدیریت مالی و حقوق می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان دانشگاه و بخش‌های مختلف استان باشند.

توسعه متوازن تحصیلات تکمیلی در البرز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با اشاره به توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی در واحد هشتگرد گفت: راه‌اندازی رشته‌های حقوق ـ حقوق خصوصی و مدیریت مالی در این واحد، در راستای سیاست توسعه متوازن رشته‌های تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند زمینه دسترسی دانشجویان مناطق مختلف استان به آموزش‌های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد را فراهم کند.

کلانتری تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز تلاش می‌کند توسعه رشته‌ها را از یک رویکرد صرفاً کمی به سمت رویکردی کیفی، تقاضامحور و مسئله‌محور هدایت کند.

وی افزود: ایجاد هر رشته جدید باید علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشگاه، زمینه اشتغال، کارآفرینی، توسعه فناوری و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت را فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در پایان گفت: هدف صرفاً افزایش تعداد رشته‌های دانشگاه نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به‌گونه‌ای توسعه یابد که دانش‌آموختگان بتوانند با دانش، مهارت و توانمندی حرفه‌ای، نقش مؤثری در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.

کد مطلب 6933095

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