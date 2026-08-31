به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد شهر کرج، از راه‌اندازی ۱۰ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در واحدهای دانشگاهی این استان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند علاوه بر رشته‌های موجود، در رشته‌های جدید متناسب با علاقه، استعداد و زمینه تخصصی خود انتخاب رشته کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با اشاره به رویکرد این دانشگاه در توسعه و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی گفت: توسعه رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با تحولات علمی، نیازهای جامعه و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان انجام شود.

وی افزود: بر همین اساس، با پیگیری مجموعه دانشگاه و طی فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم، رشته‌های جدیدی متناسب با نیازهای روز استان به مجموعه رشته‌های دانشگاه افزوده شده است.

کلانتری ادامه داد: در طراحی و انتخاب رشته‌های جدید، توجه ویژه‌ای به تقاضامحوری، مهارت‌محوری و مسئله‌محوری داشته‌ایم تا ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه بیش از گذشته در خدمت نیازهای واقعی جامعه، صنعت و اقتصاد استان قرار گیرد.

۱۰ رشته جدید در واحدهای کرج و هشتگرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز عنوان کرد: رشته‌های جدید کارشناسی ارشد در واحد کرج شامل مدیریت فناوری اطلاعات ـ کسب‌وکار الکترونیک، میکروبیولوژی ـ محیطی، مهندسی برق ـ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال، مهندسی عمران ـ سازه و مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی است.

وی افزود: طراحی شهری، مهندسی برق ـ برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی و مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات نیز از دیگر رشته‌های جدید کارشناسی ارشد در واحد کرج هستند.

کلانتری گفت: در واحد هشتگرد نیز رشته‌های حقوق ـ حقوق خصوصی و مدیریت مالی به رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد افزوده شده است.

تربیت نیروی متخصص برای صنعت و اقتصاد

وی با بیان اینکه رشته‌های جدید با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی راه‌اندازی شده‌اند، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص، افزایش ظرفیت‌های مهارتی و علمی دانشجویان و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه فناوری از اهداف ایجاد این رشته‌هاست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز افزود: توسعه این رشته‌ها می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به نیازهای تخصصی استان را فراهم کند.

کلانتری با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان البرز بیان کرد: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی، اقتصادی، فناورانه و جمعیتی، نیازمند توسعه رشته‌هایی است که بتوانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پاسخگوی مسائل و نیازهای این حوزه‌ها باشند.

وی افزود: رشته‌هایی همچون فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای دیجیتال، زیست‌فناوری، مهندسی، مدیریت مالی و حقوق می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان دانشگاه و بخش‌های مختلف استان باشند.

توسعه متوازن تحصیلات تکمیلی در البرز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با اشاره به توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی در واحد هشتگرد گفت: راه‌اندازی رشته‌های حقوق ـ حقوق خصوصی و مدیریت مالی در این واحد، در راستای سیاست توسعه متوازن رشته‌های تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند زمینه دسترسی دانشجویان مناطق مختلف استان به آموزش‌های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد را فراهم کند.

کلانتری تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز تلاش می‌کند توسعه رشته‌ها را از یک رویکرد صرفاً کمی به سمت رویکردی کیفی، تقاضامحور و مسئله‌محور هدایت کند.

وی افزود: ایجاد هر رشته جدید باید علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشگاه، زمینه اشتغال، کارآفرینی، توسعه فناوری و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت را فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در پایان گفت: هدف صرفاً افزایش تعداد رشته‌های دانشگاه نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به‌گونه‌ای توسعه یابد که دانش‌آموختگان بتوانند با دانش، مهارت و توانمندی حرفه‌ای، نقش مؤثری در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.