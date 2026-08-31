به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایهزاده ظهر دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی و سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان زنجان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: کاروان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا حدود ۱۷۰ نفر خواهد بود که ۸۴ ورزشکار از فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در ترکیب این کاروان قرار دارند.
وی افزود: ورزشکاران این فدراسیون در هشت رشته ورزشی و در دو بخش بانوان و آقایان به میدان میروند و این رقابتها از ۲۶ مهر تا چهارم آبان ۱۴۰۵ در شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.
کوهپایهزاده با اشاره به هدفگذاری فدراسیون برای این رقابتها گفت: هدف اصلی ما حفظ جایگاه ایران و قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر آسیا است و برای تحقق این هدف به توانمندی ورزشکاران، تلاش کادرهای فنی و حمایت هیأتهای استانی و شهرستانی تکیه داریم.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با بیان اینکه پیشبینی تعداد مدال در رقابتهای بزرگی مانند بازیهای پاراآسیایی دشوار است، ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای برنامه آمادهسازی و رسیدن ورزشکاران به بهترین شرایط ممکن است و امیدواریم حاصل این تلاشها به کسب نتایج قابل قبول در ناگویا منجر شود.
وی یادآور شد: ایران در دوره گذشته بازیهای پاراآسیایی در هانگژو پس از چین در جایگاه دوم قرار گرفت و ژاپن سوم شد؛ از این رو رقابت در دوره جدید که به میزبانی ژاپن برگزار میشود، برای حفظ جایگاه ایران در میان قدرتهای برتر قاره آسیا دشوار و فشرده خواهد بود.
کوهپایهزاده درباره روند آمادهسازی تیمهای ملی نیز گفت: بلافاصله پس از بازیهای پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، اردوهای تیمهای ملی در رشتههای مختلف انفرادی و تیمی آغاز شد و طی دو سال گذشته تلاش کردیم روند آمادهسازی ورزشکاران بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط ماههای اخیر اظهار کرد: با وجود مشکلات و شرایط خاصی که به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شد، تلاش کردیم اردوهای تیمهای ملی به تعویق نیفتد، هرچند این شرایط به طور طبیعی بر روند تمرینات و برگزاری اردوها تأثیر گذاشت.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان افزود: هدف ما این است که با قدرت و انگیزه بیشتری در عرصههای بینالمللی حاضر شویم و ورزشکاران کشورمان در بازیهای پاراآسیایی ناگویا توانمندی و اقتدار ورزش ایران را به نمایش بگذارند.
برنامهریزی برای افزایش سهمیههای پارالمپیک
کوهپایهزاده با تشریح برنامه فدراسیون برای بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس گفت: برنامه چهار ساله فدراسیون برای حضور در این بازیها بلافاصله پس از پایان پارالمپیک پاریس آغاز شد و بازیهای پاراآسیایی ناگویا نیز در همین چارچوب تعریف شده است.
وی ادامه داد: پس از پایان بازیهای ناگویا، برنامه آمادهسازی تیمها در رشتههایی که ظرفیت حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ را دارند با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان تصریح کرد: تلاش میکنیم ورزشکارانی که در بازیهای پاراآسیایی ناگویا حضور پیدا میکنند، در دو سال آینده با آمادگی بالاتر در مسابقات انتخابی و کسب سهمیه حاضر شوند و سهمیههای مناسبتری برای ایران به دست آورند.
وی گفت: هدف نهایی این مسیر، فراهم کردن شرایط لازم برای مدالآوری در پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس است و برای رسیدن به این هدف، برنامهریزی، استعدادیابی، توسعه اردوها و حمایت از ورزشکاران را دنبال خواهیم کرد.
کوهپایهزاده درباره وضعیت ورزش جانبازان و توانیابان در استان زنجان نیز اظهار کرد: زنجان با توجه به جمعیت خود عملکرد قابل قبولی داشته و در ترکیب کاروان اعزامی ایران به بازیهای پاراآسیایی ناگویا نیز ورزشکاران و اعضای کادر فنی از این استان حضور خواهند داشت.
وی افزود: استانهایی مانند خراسان رضوی، اصفهان و تهران به دلیل برخورداری از جمعیت بیشتر، تعداد قابل توجهی ورزشکار در کاروان اعزامی دارند، اما زنجان نیز متناسب با ظرفیت جمعیتی خود نمایندگان خوبی در این کاروان خواهد داشت.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با ابراز رضایت از عملکرد هیأت زنجان گفت: ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داد که هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان زنجان در جایگاه پنجم کشور و رتبه دوم منطقه خود قرار گرفته است.
کوهپایهزاده این جایگاه را دستاوردی ارزشمند برای ورزش استان دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم روند فعالیت هیأت زنجان با همین جدیت ادامه پیدا کند و این استان در سالهای آینده نیز در بخش ورزشکاران ملیپوش، استعدادیابی و کادرهای فنی سهم بیشتری در تیمهای ملی داشته باشد.
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