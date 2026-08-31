کاهش محسوس دمای هوا و وزش باد در ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از امروز روند کاهش محسوس دما در استان آغاز شده است، اظهار داشت: دمای هوا نسبت به روزهای گذشته حدود ۴ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد و این روند کاهشی طی ۲ تا ۳ روز آینده ادامه خواهد داشت و طی اواخر هفته نیز افزایش نسبی دما حدود ۲ درجه مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته، در برخی از نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: احتمال غبار رقیق در این نواحی نیز وجود دارد و شهروندان باید نسبت به این تغییرات جوی توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر اینکه کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود در زمان مناسب اقدام کنند، خاطرنشان کرد: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند و توصیه می‌شود شهروندان و به ویژه کشاورزان و دامداران، هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و هماهنگی‌های لازم را با کارشناسان این مرکز داشته باشند.