به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، بر اساس اطلاعیه منتشر شده، در این مرحله خودروهای هاوال H۹، مزدا ۳، هاوال H۶، ریسپکت دو، فیدلیتی الیت، فیدلیتی پرستیژ، دیگنیتی پرایم و همچنین ون اینرودز عرضه‌ می‌شوند.

به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند.

همچنین در انتهای فرآیند، واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۴ شهریور ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده معمولاً با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به مزایده گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.

بازدید از خودروها در ساعت ۸ تا ۱۳، ۱۰ تا ۱۴ شهریور (به جز روز جمعه ۱۳ شهریور) در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است.