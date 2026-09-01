به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند.

فرماندار بیرجند با اشاره به جایگاه این شهرستان در تقدیم شهدا، بیان کرد: بیرجند بیشترین شهید را به نسبت شهرستان‌های استان خراسان جنوبی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

ناصری ادامه داد: شهدای انقلاب، هشت سال دفاع مقدس، شهدای مقابله با اشرار و مبارزه با مواد مخدر، شهدای سلامت، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بخشی از کارنامه پرافتخار مردم این شهرستان در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

کنگره شهدا؛ رویدادی فراتر از یک برنامه اداری

فرماندار بیرجند با بیان اینکه برگزاری این رویداد صرفاً یک وظیفه اداری و سازمانی نیست، گفت: مهم‌ترین هدف ما از برگزاری اجلاسیه‌ها و کنگره شهدا، تبیین راه، آرمان و سیره شهیدان و معرفی نقش آنان در به ثمر رسیدن آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: در قالب این برنامه، اجلاسیه‌های شهدا در شهرستان‌های مختلف استان و اجلاسیه اقشار مختلف مردم نیز برگزار خواهد شد و بیرجند میزبان مهمانانی از شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی خواهد بود.

دعوت فرماندار از رسانه‌ها برای «روایت شهدا»

ناصری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در برگزاری این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که باید از آن استفاده کنیم، رسانه‌ها و فضای مجازی است؛ چراکه خبرنگاران و فعالان این حوزه ارتباط مؤثری با جامعه دارند.

وی ادامه داد: محتوای تصویری و رسانه‌ای مناسبی برای معرفی شهدا تهیه شده است و انتظار داریم رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی با استفاده از این ظرفیت، در روزهای منتهی به برگزاری کنگره، محتوای مرتبط با شهدا را به صورت مستمر تولید و منتشر کنند.

فرماندار بیرجند خاطرنشان کرد: هدف این است که در این ایام، فضای رسانه‌ای شهرستان بیش از گذشته با نام، یاد و پیام شهدا همراه شود و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه جریان پیدا کند.

ناصری با اشاره به جایگاه والای سرداران و شهدای شاخص شهرستان بیرجند اظهار کرد: ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه شهدا داریم و باید در حد و اندازه جایگاه سرداران شهید بزرگ شهرستان و شهدای شاخص، برای معرفی زندگی‌نامه، وصیت‌نامه، راه و روش و فعالیت‌های آنان برنامه‌ریزی و اقدامات مناسبی انجام شود تا مردم بتوانند از این گنجینه ارزشمند بهره ببرند.

وی افزود: این اقدامات باید در راستای فرمایشات و پیام‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال شود و از ظرفیت شهدا برای تبیین ارزش‌های انقلاب و تقویت انسجام اجتماعی استفاده کنیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه شهدا مورد احترام همه اقشار جامعه هستند، تصریح کرد: یکی از بهترین فرصت‌ها برای حفظ انسجام و ایجاد همبستگی ملی میان اقشار مختلف جامعه، بهره‌گیری از فرهنگ شهید و شهادت است.

ناصری ادامه داد: شهدا فارغ از تفکرات، گرایش‌های سیاسی و دیدگاه‌های اجتماعی، مورد احترام مردم هستند و حتی افرادی که ممکن است در برخی مسائل اجتماعی و فکری دیدگاه متفاوتی داشته باشند، نسبت به شهدا احترام ویژه‌ای قائل‌اند.

وی تأکید کرد: همین اشتراک و نقطه وحدت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت همبستگی ملی در سطح استان و شهرستان بیرجند باشد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.