علوی: سرعت بازسازی نباید به محو آثار جنایات جنگی منجر شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید احمد علوی، در صحن شورا ادامه داد: حتی دوستان میراث فرهنگی در جلسهای که با آنها داشتیم، عنوان کردند که برای مستندسازی اماکن و آثار تاریخی، نیاز به آمادهسازی تجهیزات و اعزام دوربین و امکانات داشتند، اما در بسیاری از موارد، نیروهای شهرداری مانند همیشه با سرعت عمل بالا، محل را پاکسازی و آماده کرده بودند و همین مسئله کار مستندسازی را دشوار میکرد.
وی با بیان اینکه نگرانی اصلی همچنان پابرجاست، تصریح کرد: سرعت بازسازی اگرچه ضروری است، اما نباید باعث شود بخش قابل توجهی از آثار و نشانههای جنایات از بین برود. باید راهکاری پیدا کنیم تا این آثار بهگونهای حفظ و مستند شوند که نسلهای آینده بتوانند واقعیت آنچه رخ داده است را مشاهده و درک کنند.
علوی افزود: اگر این آثار امروز از بین بروند، ممکن است نسلهای بعد تصور کنند که اساساً چنین اتفاقی رخ نداده و جنایتی صورت نگرفته است؛ بنابراین ما در قبال آیندگان مسئولیت داریم.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی مانند ایجاد «سایتموزه مقاومت» در بازار و همچنین طرح «کتیبه اقتدار» نیز با همین هدف مطرح شدهاند؛ اینکه آثار و نشانههای جنایات پاک نشوند و روایت آنچه در این جنگ بر مردم گذشت، برای نسلهای آینده باقی بماند.
وی تاکید کرد: اگر امروز اجازه دهیم این آثار بهطور کامل محو شوند، در برابر نسلهای آینده مسئول خواهیم بود و نمیتوانیم روایت دقیق و مستندی از آنچه بر کشور و مردم گذشته است ارائه کنیم.
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