به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران که با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراهیم عزیزی و محمد سراج، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر استمرار همکاری دستگاههای ملی و استانی برای پیشبرد برنامههای توسعهای پایتخت تأکید کرد.
معتمدیان با بیان اینکه مدیریت استان در دو سال گذشته بر شناخت مسائل، تعیین اولویتها و هدایت منابع به پروژههای اثرگذار متمرکز بوده است، اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار و محدودیتهای موجود تلاش کردیم جریان توسعه استان متوقف نشود و در چند شاخص مهم، بهویژه حوزههای آموزشی، درمانی و ورزشی، حرکت رو به جلو شکل بگیرد.
وی نهضت مدرسهسازی را یکی از نمونههای موفق این رویکرد دانست و افزود: استان تهران در ابتدای دولت چهاردهم از نظر شاخص فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت که با مشارکت دولت، خیرین، شهرداریها، دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، ۷ پله ارتقا یافت و به رتبه ۲۱ کشور رسید.
استاندار تهران گفت: در کمتر از دو سال حدود سه هزار کلاس درس ساخته و تحویل شده و حدود سه هزار کلاس دیگر نیز در حال احداث است؛ تجربهای که نشان میدهد با تلفیق ظرفیتهای دولتی، عمومی و اجتماعی میتوان پروژههای بزرگ و مورد نیاز مردم را حتی در شرایط محدودیت منابع به نتیجه رساند.
معتمدیان افزود: این الگوی مشارکتی باید در سایر حوزهها نیز توسعه پیدا کند و بر همین اساس، تکمیل طرحهای درمانی، ورزشی و خدماتی شهرستانها با تمرکز بر پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند، در اولویت مدیریت استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژههای بیمارستانی استان اظهار کرد: مجموعهای از مراکز درمانی در شهرستانهای تهران در دست تکمیل است که بهرهبرداری از آنها میتواند بخش مهمی از فاصله موجود در سرانههای درمانی را جبران کند. همچنین ۶۵ پروژه ورزشی در سطح استان در برنامه توسعه زیرساختهای ورزشی قرار گرفته است.
استاندار تهران تأکید کرد: رویکرد استان، تمرکز منابع بر طرحهایی است که با تکمیل آنها بتوان در کوتاهترین زمان، خدمت ملموستری به مردم ارائه کرد؛ از این رو پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر و طرحهای مؤثر در ارتقای سرانههای شهرستانها در اولویت قرار دارند.
معتمدیان همچنین از سفرهای شهرستانی و برگزاری جلسات شورای برنامهریزی و توسعه در مناطق مختلف استان بهعنوان یکی از ابزارهای تعیین دقیق اولویتها یاد کرد و گفت: حضور در شهرستانها این امکان را فراهم کرده است که نیازها و پروژههای اصلی هر منطقه با مشارکت مدیران محلی و بر مبنای مسائل واقعی مردم احصا و برنامهها هدفمندتر دنبال شود.
وی در ادامه، توجه دولت چهاردهم به موضوع بارگذاری جمعیتی و تناسب آن با ظرفیت زیرساختی تهران را اقدامی مهم ارزیابی کرد و افزود: با تأکید رئیسجمهور و پیگیریهای انجامشده، بسته ۲۶ بندی مدیریت جمعیت و زیرساختهای استان تهران در دستور کار قرار گرفته تا توسعه آینده استان با ظرفیتهای آب، آموزش، درمان، حملونقل و محیطزیست هماهنگ شود.
استاندار تهران با اشاره به جایگاه ویژه پایتخت در ساختار اداری و اقتصادی کشور گفت: تمرکز وزارتخانهها، دستگاههای ملی، مراکز دانشگاهی، درمانی و خدماتی در تهران، حجم مأموریتهای این استان را افزایش داده و به همین دلیل، دولت چهاردهم به تقویت نقش هماهنگکننده استانداری و نزدیکتر شدن تصمیمهای ملی به مسائل اجرایی استان توجه ویژهای داشته است.
معتمدیان همچنین بر استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود برای توسعه شهرستانها تأکید کرد و افزود: هر میزان اختیار تصمیمگیری به سطح استان و شهرستان نزدیکتر شود، امکان اولویتبندی دقیقتر و حل سریعتر مسائل مردم نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی تأکید کرد: تجربه دو سال گذشته نشان داده است که با همافزایی، مشارکت و تمرکز بر اولویتهای واقعی میتوان عقبماندگیهای انباشته را به پروژههای قابل اجرا و نتیجه ملموس برای مردم تبدیل کرد؛ مسیری که با جدیت در استان تهران ادامه خواهد یافت.
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