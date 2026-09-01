اعضای شورای مرکزی «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه «مجمع عمومی» مجمع نمایندگان ملت مبعوث، امروز (سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد.

این جلسه با مشارکت ۷۳ درصد اعضای مجمع تاکنون یعنی ۱۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که باتوجه به شرایط خاص برگزاری جلسات صحن علنی مجلس و پراکندگی حضور نمایندگان در کشور، رای‌گیری به صورت الکترونیکی انجام شد و اساسنامه مجمع نیز به تصویب صد در صدی حاضران رسید.

همچنین باتوجه به اساسنامه مصوب که تعداد اعضای شورای مرکزی را عدد فرد بزرگتر یا مساوی یک پنجم اعضای مجمع می داند، تعداد ۲۵ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی از بین ۳۹ داوطلب انتخاب شدند که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:

نادرقلی ابراهیمی

روح‌اله ایزدخواه

احمد آریایی‌نژاد

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی

امیرحسین بانکی‌پور

رسول بخشی‌دستجردی

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر

رضا تقی‌پور انوری

حسینعلی حاجی‌دلیگانی

علی خضریان

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری

احمد راستینه هفشجانی

حجت‌الاسلام قاسم روان‌بخش

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی

مالک شریعتی‌نیاسر

مصطفی طاهری

میثم ظهوریان ابوترابی

عباس گودرزی

زهره‌سادات لاجوردی

روح‌اله متفکرآزاد

فاطمه محمدبیگی

سیدمرتضی محمودی

علی‌اصغر نخعی‌راد

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی

حامد یزدیان