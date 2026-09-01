مشکل تأمین و توزیع کود کشاورزی در معمولان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال زراعی جدید، نشست و بازدید مشترک مسئولان حوزه کشاورزی لرستان عصر سه شنبه با هدف بررسی موانع تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در شهرستان معمولان برگزار شد.

در این برنامه، ندا محمدی‌پور مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان، واقفی مدیرکل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناس این شرکت با حضور در شهرستان معمولان، مسائل و مشکلات موجود در زمینه تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان را مورد بررسی قرار دادند.

پیگیری مشکل نبود کارگزاری فعال کود

در دیدار مسئولان حوزه کشاورزی با امرایی، فرماندار معمولان، موضوع نبود کارگزاری فعال کود در این شهرستان به عنوان یکی از مسائل اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به آغاز سال زراعی جدید، بر ضرورت تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و رساندن کود مورد نیاز به دست بهره‌برداران تأکید شد و با مساعدت فرماندار معمولان، هماهنگی‌های لازم برای رفع این مشکل انجام گرفت.

تشریح شیوه جدید توزیع کود

در ادامه این برنامه، نشست تخصصی با حضور کمری، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان معمولان برگزار شد.

ندا محمدی‌پور، مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارشناسان و مجموعه شهرستان در فصل برداشت، دستورالعمل و شیوه اجرایی جدید توزیع کود در سال زراعی جدید را برای کارشناسان پهنه تشریح کرد.

کارشناسان شهرستان نیز در این نشست، مسائل و چالش‌های موجود در فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌ها را مطرح کردند و مسئولان حاضر ضمن پاسخگویی به موارد مطرح‌شده، راهکارهای اجرایی برای تسهیل این فرآیند را ارائه کردند.

تأکید بر تسریع در توزیع نهاده‌ها

واقفی، مدیرکل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نیز با تأکید بر ضرورت تأمین سریع کود مورد نیاز کشاورزان و تسریع در روند توزیع آن، خواستار پیگیری جدی موضوع تا رفع کامل مشکلات شد.

در پایان این نشست بر تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر مسائل شهرستان تأکید شد تا کشاورزان معمولان در سال زراعی جدید بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را در زمان مناسب دریافت کنند.