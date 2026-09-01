به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود بهنام‌فر در مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروهای حفاظتی اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی از جمله مأموریت‌هایی است که نیازمند حضور مستمر در عرصه و آمادگی برای مقابله با انواع تخلفات است.

وی با بیان اینکه جنگل‌ها و مراتع بخشی از سرمایه‌های ملی کشور هستند، افزود: نیروهای یگان حفاظت در صف نخست مقابله با تعرض به عرصه‌های ملی قرار دارند و مقابله با تخریب، تصرف اراضی، زمین‌خواری و قاچاق چوب از جمله وظایف مهم آنان به شمار می‌رود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: استمرار حفاظت مؤثر از منابع طبیعی تنها با اتکا به توان نیروهای موجود امکان‌پذیر نیست و باید امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این نیروها نیز متناسب با مأموریت‌های آنان تأمین شود.

بهنام‌فر کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، خودرو و امکانات مورد نیاز نیروهای حفاظتی را از جمله موضوعاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت مستلزم آن است که نیازهای نیروها به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: حفاظت از عرصه‌های طبیعی یک موضوع فرابخشی است و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در کنار جوامع محلی می‌توانند در پیشگیری از تخلفات و حفاظت بهتر از منابع طبیعی نقش مؤثری داشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌هاست و صیانت از آن نباید صرفاً به عنوان یک وظیفه اداری دیده شود، بلکه همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف برای کاهش آسیب‌ها ضروری است.

بهنام‌فر خاطرنشان کرد: نیروهای حفاظتی در اجرای مأموریت‌های خود باید ضمن برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، رعایت حقوق مردم و قانون‌مداری را نیز سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

وی در ادامه از تلاش‌های فرمانده پیشین یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر قدردانی کرد و برای فرمانده جدید این یگان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای باتجربه و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف حفاظتی تأکید کرد و گفت: انتقال تجربه و انسجام بیشتر میان نیروها می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های حفاظت از عرصه‌های ملی کمک کند.

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