رئیس جهاد کشاورزی لرستان: تأمین کود کشت پاییزه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، شامگاه سه شنبه در نشست شورای معاونین سازمان با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اولویتهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، بر واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی، یکپارچهسازی اراضی و تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: واگذاری امور به بخش غیردولتی میتواند سازمان را به مأموریت اصلی خود یعنی نظارت و برنامهریزی نزدیکتر کند.
واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی در دستور کار شهرستانها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این موضوع در دستور کار تمامی شهرستانها قرار دارد و محدودیتی برای انجام آن وجود ندارد، بنابراین مدیران شهرستانها باید واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال کنند.
صیادی بیان کرد: میزان فعالیتهای واگذارشده به بخش غیردولتی میتواند به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شهرستانها مورد استفاده قرار گیرد و لازم است گزارش دقیق این اقدامات به سازمان ارائه شود.
تأمین کود کشت پاییزه؛ اولویت اصلی
وی با اشاره به آغاز کشت پاییزه، این فصل را یکی از مقاطع حساس کاری سازمان دانست و تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، دو موضوع «جان و نان» اهمیت ویژهای دارند و بر همین اساس، یکی از مهمترین اولویتهای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به استانها، تأمین کود مورد نیاز کشت پاییزه است که باید با جدیت دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: هرچه در تهیه و عرضه کود تسریع شود، حمایت بیشتری از کشاورزان صورت گرفته است.
وی افزود: در این شرایط وظیفه داریم کشاورزان را به خرید کود ترغیب کنیم تا کارگزار نیز از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد؛ از اینرو مدیران شهرستانها باید دستورالعملهای مدیریت زراعت سازمان را بهطور دقیق اجرا کنند.
برخورد جدی با تغییر کاربریهای غیرمجاز
صیادی در ادامه با اشاره به اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اراضی عنوان کرد: یکپارچهسازی اراضی از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و در مواجهه با موارد تغییر کاربری، با جدیت و رعایت عدالت برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مدیران شهرستانها موظف هستند وضعیت اجرای احکام را بررسی کرده و گزارش مستمر آن را ارائه دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین در جریان بررسی چالشهای موجود، دستورالعملهایی را برای مدیران شهرستانها در حوزههای لجستیک، نیروی انسانی و امور اراضی ابلاغ کرد و گفت: کارشناسان حقوقی باید از طریق فرآیند گزینش انتخاب شوند و نیروهای حوزه امور اراضی نیز به صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرند.
فرسودگی ناوگان خودرویی جهاد کشاورزی
صیادی با اشاره به مشکلات سازمانی، فرسودگی ناوگان خودرویی را یکی از چالشهای موجود عنوان کرد و افزود: این موضوع محدود به استان نیست و سازمانهای جهاد کشاورزی در سراسر کشور با آن مواجه هستند.
وی گفت: در این زمینه، حوزه ریاست موظف است وضعیت تعداد، عمر و مشکلات خودروهای موجود در تمامی شهرستانها را به صورت مستمر رصد کند.
ضرورت ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به موضوع جابهجایی نیروها، بر ضرورت ایجاد انگیزه برای ماندگاری کارکنان در مراکز خدماتی و مناطق دوردست تأکید کرد.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از جابهجایی نیروها باید با ایجاد انگیزه و در نظر گرفتن تفاوت در رفاهیات و اضافهکاری برای نیروهای مستقر در مراکز خدماتی با مسافتهای دور، زمینه ماندگاری آنان را فراهم کرد.
صیادی تأکید کرد: در این زمینه هماهنگی با حراست و بازرسی در امور مربوط به کارشناسان حقوقی و جابهجایی نیروها الزامی است.
تأکید بر ارتباط با خانواده شهدا و نمایندگان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر مسئولیتهای اجتماعی و ارتباطی مدیران شهرستانها تأکید کرد و گفت: مدیران شهرستانها باید سرکشی به خانوادههای معظم شهدا را در دستور کار قرار دهند و گزارش این دیدارها را به حوزه ریاست و امور ایثارگران سازمان ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان و ارائه گزارشهای مشخص از مطالبات و درخواستها به حوزه ریاست نیز از دیگر وظایف مدیران شهرستانها در راستای پیگیری امور است.
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