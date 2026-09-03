خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم عبداللهی:در روزگاری که سفره‌های مردم کوچک‌تر و قدرت خرید خانوارها کمتر شده است، افزایش اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های مستأجر تبدیل شده و فشار اقتصادی را بر آنان تحمیل کرده است.

در هیاهوی بازار مسکن، مستأجران هر روز با چالشی جدید روبه‌رو هستند؛ از خانه‌هایی که دیگر توان پرداخت اجاره آنها را ندارند تا مغازه‌هایی که در پی افزایش هزینه‌های اجاره تعطیل شده‌اند. همه اینها حکایت از آن دارد که تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، یعنی مسکن، به دغدغه‌ای جدی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است.

افزایش اجاره‌بها در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات جامعه تبدیل شده و فشار زیادی را بر دوش مستأجران گذاشته است؛ چالشی که زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را ناچار به تغییر محل سکونت، کاهش هزینه‌های ضروری زندگی و حتی چشم‌پوشی از برخی نیازهای اولیه کرده است.

ما فقط کار می‌کنیم که اجاره بدهیم

در میان مستأجرانی که برای پیدا کردن خانه‌ای با اجاره‌بهای مناسب‌تر به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند، روایت‌های تلخی از شرایط اقتصادی به گوش می‌رسد.

خانمی که به دنبال خانه‌ای با اجاره‌بهای کمتر می‌گشت، به خبرنگار مهر گفت: افزایش اجاره‌بها، بخش عظیمی از درآمد ناچیزمان را بلعیده است.

وی ادامه داد: تمام دغدغه‌مان شده جور کردن پول پیش و اجاره‌بها. اگر خرید کوچکی انجام دهیم، پول اجاره‌بها جور نمی‌شود. ما فقط کار می‌کنیم که اجاره بدهیم.

این مستأجر با اشاره به وضعیت درآمد خانواده خود گفت: شوهرم کارگر است و حقوقش طبق قانون کار است اما اجاره‌بهای خانه‌مان از حقوق او هم بیشتر است. ای کاش قانونی برای نرخ اجاره‌بها وجود داشت.

افزایش ودیعه و اجاره؛ مستأجران در جست‌وجوی خانه ارزان‌تر

شهروند دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: صاحب‌خانه هم پول پیش را زیاد کرده و هم اجاره‌بها را. من دیگر توان پرداخت ندارم. مجبورم به محله‌ای دیگر با قیمت پایین‌تر بروم، چاره‌ای ندارم.

این شهروند با اشاره به شرایط بازار اجاره در شهرستان فریدن اظهار کرد: متأسفانه نرخ اجاره‌بها در شهرستان فریدن بسیار بالا است.

وی درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردیم اما هر بار به بانک مراجعه می‌کنیم، جواب درستی به ما نمی‌دهند.

تورم و هزینه ساخت؛ عوامل مؤثر بر اجاره‌بها

به نظر می‌رسد افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن به طور مستقیم بر نرخ اجاره‌بها تأثیر گذاشته است. با این حال، گاهی حتی صاحب‌خانه‌ها منازلی را که شاید از نظر کیفیت و امکانات نیز مناسب زندگی نباشد، با استناد به قیمت‌های بازار، با اجاره‌بهای گزاف عرضه می‌کنند.

این افزایش قیمت‌ها نه تنها موجب جابه‌جایی اجباری مستأجران می‌شود، بلکه آرامش خانواده‌ها را نیز سلب کرده و نگرانی از آینده را در میان آنان افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، خانواده‌ها ناچار می‌شوند برای کاهش هزینه مسکن به مناطقی نقل مکان کنند که ممکن است از امکانات رفاهی و دسترسی مناسب برخوردار نباشد؛ موضوعی که می‌تواند کیفیت زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.

این وضعیت در مناطقی مانند فریدن که بخش قابل توجهی از معیشت مردم به کشاورزی، دامداری و کارگری فصلی وابسته است، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

این چالش نیازمند اقدامات جدی و هماهنگ از سوی دولت و همچنین همکاری سرمایه‌داران و به‌خصوص صاحب‌خانه‌ها است.

اما متأسفانه شنیدن جمله این ملک شخصی من است و هر طور بخواهم قیمت‌گذاری می‌کنم از زبان برخی مالکان، بازار مسکن را به مسیری سوق داده که نتیجه آن فشار بیشتر بر مستأجرانی است که درآمد ثابت و محدودی دارند.

فرماندار فریدن: مسکن اولویت اصلی شهرستان فریدن است

بهرام خواجه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تورم و مشکلاتی که مردم در بحث مسکن، چه خرید و چه اجاره، و افزایش بی‌ضابطه آن داشته‌اند، مسکن یکی از اولویت‌های اصلی در شهرستان است.

وی افزود: در همین راستا، با حمایت‌های ویژه استاندار و برگزاری جلسات منظم شورای مسکن، بسیاری از موانع پیش روی نهضت ملی مسکن برطرف شده و با تداوم این روند، شاهد تحولی ملموس در تأمین مسکن همشهریان خواهیم بود.

آخرین موانع شهرک زاگرس در حال رفع است

فرماندار فریدن در خصوص وضعیت شهرک زاگرس نیز گفت: زیرساخت‌های اولیه شامل آب و گاز تأمین شده است و در حال حاضر تمرکز تیم اجرایی بر رفع آخرین موانع در حوزه برق‌رسانی است.

خواجه سعیدی افزود: به محض تکمیل نهایی این بخش، واگذاری زمین‌ها به متقاضیان آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: با رویکرد حمایتی و در پی رایزنی‌های گسترده با کشاورزان و بهره‌برداران، در حال برنامه‌ریزی برای تغییر کاربری برخی اراضی هستیم تا با تولید زمین مسکونی برای متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، علاوه بر پاسخ به نیاز مردم، به ثبات و تعدیل قیمت اجاره‌بها در شهرستان کمک کنیم.

وعده تسریع در پرداخت وام ودیعه مسکن

فرماندار فریدن با اشاره به وضعیت وام‌های ودیعه مسکن گفت: دولت برای کاهش فشار بر مستأجران، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در شهرستان، بخش قابل توجهی از متقاضیان این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و مابقی نیز در نوبت پرداخت قرار دارند.

خواجه سعیدی ادامه داد: به بانک‌های عامل تأکید شده است که با پیگیری‌های فرمانداری و استان، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند تا هیچ متقاضی واجد شرایطی در صف انتظار طولانی باقی نماند.

فرماندار فریدن خطاب به مالکان املاک اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و تکیه معیشت بسیاری از همشهریان به کشاورزی و کارگری فصلی، از مالکین محترم تقاضا دارم با نگاهی همدلانه و درک شرایط اقتصادی موجود، در تعیین اجاره‌بها با مستأجران همراهی و مساعدت لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: قطعاً این رویکرد خیرخواهانه در حفظ آرامش و ثبات اجتماعی شهرستان نقش مؤثری خواهد داشت.

مسکن؛ فراتر از یک سقف

چالش اجاره‌بها در فریدن دیگر صرفاً مسئله‌ای میان موجر و مستأجر نیست؛ موضوعی است که با معیشت، اشتغال، ازدواج، مهاجرت و حتی آینده خانواده‌ها گره خورده است.

روایت خانواده‌ای که تمام درآمدش صرف اجاره خانه می‌شود، کاسبی که زیر بار اجاره مغازه ورشکسته شده و جوانانی که افزایش هزینه مسکن را مانعی برای تشکیل زندگی می‌دانند، نشان می‌دهد که حل این معضل نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است.

تأمین زمین، تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، رفع موانع زیرساختی شهرک زاگرس، تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و نظارت مؤثر بر بازار اجاره، در کنار همراهی مالکان، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر مستأجران را کاهش دهد.