درگیری برسر رانندگی خودرو به دستگیری دو برادر اوباش در باقرشهر انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو برادر پس از درگیری خشن و تهدید شهروندان با سلاح سرد در باقرشهر خبر داد.

مافی در ادامه با تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یک مورد درگیری در محدوده باقرشهر، عوامل کلانتری ۱۷۵ باقرشهر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در محل با درگیری میان یک زن و شوهر و چند نفر دیگر بر سر رانندگی خودرو مواجه شدند که در جریان آن، دو برادر با استفاده از سلاح سرد موجب ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: یکی از طرف‌های درگیری با استفاده از چاقو، ساطور و قمه اقدام به تهدید و درگیری کرده بود که مأموران هر دو برادر را دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به کلانتری منتقل کردند.

مافی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با اراذل و اوباش و افرادی که با ایجاد درگیری و تهدید، امنیت و آرامش شهروندان را برهم می‌زنند، در اولویت پلیس قرار دارد.