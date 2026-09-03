سرهنگ اصغر مرتمی پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» در شهرستان تنکابن با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی اظهار کرد: ۱۶۸ گروه جهادی به صورت فعال در عرصه‌های مختلف در سطح شهرستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: این گروه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان، عمران، فرهنگ، امور اجتماعی، اشتغال، ساخت مسکن و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از خدمات خود را در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌کنند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تنکابن با بیان اینکه رزمایش «جهادگران فاطمی ۵» به مدت ۱۰ روز در سطح شهرستان برگزار می‌شود، گفت: در این رزمایش گروه‌های جهادی با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار، خدمات مختلفی را به مردم ارائه خواهند کرد.

سرهنگ مرتمی با اشاره به بخشی از اقدامات اخیر گروه‌های جهادی در شهرستان بیان کرد: ساخت ۱۰ واحد مسکونی برای مددجویان از جمله این اقدامات است که چهار واحد آن آماده بهره‌برداری بوده و شش واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: سه هزار متر لوله‌کشی آب شرب در مناطق بالادست شهرستان نیز با همکاری گروه‌های جهادی و بسیج اقشار، بسیج مهندسی و بسیج کشاورزی اجرا شده است.

مرتمی از تهیه و توزیع پنج هزار بسته معیشتی خبر داد و افزود: این بسته‌ها با همت جهادگران و خیران تهیه شده و با ارزش ریالی ۵۰ میلیارد ریال در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

وی همچنین تهیه و توزیع هفت سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند به ارزش سه میلیارد ریال را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: این اقدام با همکاری کمیته امداد و گروه‌های جهادی انجام می‌شود.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تنکابن با اشاره به حضور گروه‌های جهادی این شهرستان در دیگر مناطق کشور اظهار کرد: چهار مرحله اعزام گروه‌های جهادی به پایتخت و استان اصفهان انجام شده و جهادگران در حوزه‌هایی مانند کاشی‌کاری، جوشکاری و تأسیسات به صورت رایگان خدمات ارائه کردند.

وی از اجرای ۲۰ مرحله اعزام گروه‌های جهادی تخصصی بهداشت و سلامت نیز خبر داد و گفت: این گروه‌ها برای ارائه خدمات تخصصی و رایگان بهداشتی و درمانی به مناطق کم‌برخوردار شهرستان اعزام شدند.

سرهنگ مرتمی همچنین با اشاره به فعالیت ۳۰ گروه جهادی تخصصی در حوزه اشتغال و آموزش توانمندسازی سرپرستان خانوار افزود: این گروه‌ها با هدف ایجاد اشتغال و آموزش مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی مشاغل در شهرستان فعالیت کرده‌اند.

وی اعزام هشت گروه جهادی دانش‌آموزی برای بازسازی و مرمت مدارس را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: این گروه‌ها با همکاری بسیج دانش‌آموزی، آموزش و پرورش و مسئولان محلی در زمینه بازسازی و مرمت مدارس فعالیت کردند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه تنکابن در پایان با قدردانی از جهادگران، خیران و مسئولان شهرستان، بر تداوم خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی به اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد.