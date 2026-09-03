وزارت بهداشت: کرونا زیاد شده ماسک بزنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نامه‌ای به معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با اشاره به رصد و پایش مستمر گردش ویروس‌های بیماری‌زای حاد تنفسی در نظام مراقبت بیماری‌های واگیر کشور، بر ضرورت تشدید فعالیت‌های مرتبط با مراقبت و مدیریت این عفونت‌ها تاکید کرد.

بر اساس‌ آخرین یافته‌های نظام مراقبت دیده‌وری آنفلوانزا و کووید-۱۹، روند افزایشی ویروس کووید-۱۹ و عبور شاخص درصد موارد مثبت این بیماری از آستانه هشدار پایین را نشان می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت تقویت اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواست تا برنامه‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی را برای پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در دستور کار قرار دهند.

تاکید بر استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پرتجمع

در این دستورالعمل، بر استفاده صحیح از ماسک، به‌ویژه در فضاهای بسته و اماکن تجمعی و پرجمعیت، رعایت آداب تنفسی و سرفه و توجه به اصول خودمراقبتی فردی و اجتماعی تاکید شده است.

همچنین پایش دوره‌ای اماکن تجمعی از جمله زندان‌ها، آسایشگاه‌ها و مدارس در صورت بازگشایی، از نظر رعایت الزامات بهداشتی مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون بهداشت همچنین بر ضرورت بازآموزی و آموزش درباره راه‌های انتقال، انتشار و پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی واگیر در سطوح تخصصی، فنی و عمومی تاکید و آموزش مسئولان و مجریان کاروان‌های زیارتی، تجمعات و مراسم را نیز ضروری دانسته است.

استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مساجد و دستگاه‌های اجرایی

بر اساس تاکید رئیسی، دانشگاه‌های علوم پزشکی باید برای اجرای اقدامات پیشگیرانه، از ظرفیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های بهداشت و درمان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها استفاده کنند.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های جمعی محلی، از جمله صداوسیما و استفاده از ظرفیت مساجد، مبلغان مذهبی و روحانیون برای انتقال پیام‌های بهداشتی و پیشگیرانه مورد تاکید قرار گرفته است.

مراقبت ویژه در نقاط و پایانه‌های مرزی

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر اجرای نظام مراقبت سندرمیک برای شناسایی به‌موقع و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در راستای سند مرزبانی زیستی کشور بلاخص بر نقاط و پایانه‌های مرزی، تاکید کرد.

هشدار نسبت به تشدید روند عفونت‌های تنفسی در فصل پیش‌رو

رئیسی با اشاره به ورود به فصل شیوع عفونت‌های حاد تنفسی هشدار داده است که این شرایط می‌تواند موجب تشدید روند صعودی عفونت‌های تنفسی و همچنین بروز موارد عفونت همزمان با پاتوژن‌های تنفسی شود.

بر همین اساس، اجرای مجموعه اقدامات مراقبتی، آموزشی و پیشگیرانه ابلاغ‌شده به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.