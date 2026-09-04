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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

امروز آخرین فرصت شرکت در بیست‌ودومین فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

امروز آخرین فرصت شرکت در بیست‌ودومین فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

فرصت شرکت در بیست‌ودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیئت علمی پیمانی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور امروز ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهلت نام‌نویسی بیست‌ودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیئت علمی پیمانی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور را جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.

فرصت ذکر شده قابل تمدید نخواهد بود، متقاضیان در اسرع وقت نسبت به نام‌نویسی و تکمیل مدارک اقدام کنند.

این فراخوان با هدف تأمین اعضای هیئت علمی مورد نیاز در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته برگزار شده است.

بر اساس اعلام مرکز جذب، ثبت‌نام متقاضیان به‌صورت متمرکز و صرفاً از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی انجام می‌شود و دریافت کد رهگیری به‌منزله تکمیل فرآیند ثبت‌نام خواهد بود.

داوطلبان تنها مجاز به انتخاب دو دانشگاه در زمان ثبت‌نام هستند و لازم است تمامی مستندات علمی و آموزشی مورد نیاز را هنگام ثبت‌نام در سامانه بارگذاری کنند؛ زیرا امتیازدهی صرفاً بر اساس مدارک ثبت‌شده در سامانه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6936964

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