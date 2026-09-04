به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز هفته تعاون، اظهار کرد: بخش تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد مردمی در استان بوشهر است و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت مشارکت اجتماعی دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۹۰۶ شرکت تعاونی فعال و در دست اجرا در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۶۹ تعاونی فعال هستند و زمینه اشتغال ۷۵ هزار و ۲۷۵ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد استان تصریح کرد: سهم تعاون در اقتصاد استان بوشهر به بیش از ۱۰ درصد رسیده که این میزان از میانگین کشوری بالاتر است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد تعاونی در استان است.

پروانه ادامه داد: از مجموع تعاونی‌های استان، یک هزار و ۲۷۵ تعاونی در رسته خدمات، ۷۰۶ تعاونی در حوزه صنعت و ۱۱۴ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

تشکیل ۶۴ تعاونی جدید در استان بوشهر

وی گفت: سال گذشته با تشکیل ۶۴ تعاونی جدید، زمینه ایجاد هزار و ۲۸۰ فرصت شغلی در استان بوشهر فراهم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های آبزی‌پروری، صید و صیادی و بخش قابل‌توجهی از تجارت مرزی استان در قالب تعاونی‌ها سازمان‌دهی شده است.

اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی‌ها

پروانه با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده از تعاونی‌های استان اظهار کرد: سال گذشته ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری ویژه و تبصره ۱۸ به تعاونی‌های استان اختصاص یافت.

وی افزود: افزون بر این، بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمک بلاعوض نیز به تعاونی‌های واجد شرایط پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر انعقاد تفاهم‌نامه با بانک رفاه کارگران برای حمایت از مزارع پرورش میگو را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند در تأمین مالی و تقویت تولید در بخش آبزی‌پروری استان مؤثر باشد.

صادرات ۱۰۴ میلیون دلاری تعاونی‌های بوشهر

پروانه با اشاره به نقش تعاونی‌ها در تجارت بین‌الملل بیان کرد: تعاونی‌های استان بوشهر در حوزه صادرات نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند و سال گذشته ۱۰۴ میلیون دلار صادرات ثبت کردند.

وی افزود: این میزان صادرات بیانگر ظرفیت تعاونی‌های استان در توسعه تجارت، ارزآوری و حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به نقش بانوان در توسعه بخش تعاون گفت: حوزه تعاون بانوان در استان با فعالیت ۴۴۶ تعاونی و حدود سه هزار عضو، زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: تعاونی‌های بانوان ظرفیت مناسبی برای توسعه مشاغل، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، حمایت از تولیدات بومی و تقویت اقتصاد خانواده دارند.

آزادی ۹ زندانی دارای محکومیت مالی

پروانه با اشاره به نقش تعاونی‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: تعاونی‌ها علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، در حل مسائل اجتماعی نیز مشارکت دارند.

وی افزود: سال گذشته با مشارکت تعاون‌گران، ۹ زندانی دارای محکومیت مالی آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

ارائه ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفرساعت آموزش

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر شفافیت مالی و ارتقای توانمندی مدیریتی تعاونی‌ها را از اولویت‌های این اداره‌کل دانست و گفت: سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفرساعت آموزش در حوزه تعاون ارائه شد.

پروانه تصریح کرد: این آموزش‌ها با هدف ارتقای سطح مدیریتی، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی اعضا و مدیران تعاونی‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: نظارت دقیق بر صورت‌های مالی و برگزاری مجامع عمومی تعاونی‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود تا سلامت عملکرد، شفافیت مالی و صیانت از حقوق اعضا و ذی‌نفعان تحقق یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان به برنامه‌های هفته تعاون اشاره کرد و گفت: برگزاری شورای توسعه بخش تعاون، افتتاح طرح‌های تولیدی در شهرستان‌های دشتستان و بوشهر، حضور در همایش‌های تخصصی در شیراز و تبریز و برگزاری نشست با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع قانونی از جمله برنامه‌های این هفته است.

پروانه افزود: در جشنواره تعاونی‌های برتر نیز از سه تعاونی برتر استانی و دو تعاونی برتر ملی شایسته تقدیر تجلیل خواهد شد.