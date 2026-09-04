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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

امام جمعه رباط‌کریم: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف و بن‌بست باشد

امام جمعه رباط‌کریم: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف و بن‌بست باشد

رباط‌کریم- امام جمعه رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ملی گفت: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف و ناتوانی باشد و مسئولان باید در برابر دشمن موضعی مقتدرانه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار کشور در برابر تهدیدهای دشمن اظهار کرد: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف، ناتوانی و بن‌بست باشد.

ترابی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه مردم افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی، تضعیف روحیه و شکستن اراده ملت ایران است، اظهار ضعف و ناتوانی بهترین کمک به او محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ابراز ضعف در برابر دشمن یا موضع‌گیری‌هایی که شائبه سازش و تسلیم داشته باشد، به‌ویژه از سوی مسئولان و خواص، بسیار آسیب‌زاست و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای کشور داشته باشد.

امام جمعه رباط‌کریم تصریح کرد: مسئولان اگر به جای مواضع عزتمندانه و مقتدرانه، دائماً از ضعف و ناتوانی سخن بگویند و آیه یأس بخوانند، مصالح و امنیت ملی در معرض آسیب قرار می‌گیرد؛ چرا که چنین مواضعی می‌تواند دشمن را به تکرار تجاوز امیدوار کند.

ترابی با تأکید بر ضرورت تقویت روایت قدرت کشور گفت: در شرایط جنگ، مسئولان باید پیام قوت و قدرت را به دشمن منتقل کنند و در برابر تهدیدهای او ایستادگی داشته باشند.

وی افزود: زمانی که حتی رسانه‌ها، کارشناسان و تحلیلگران و مقامات غربی و آمریکایی اذعان می‌کنند ایران پس از جنگ ضعیف نشده و قدرتمندتر شده است، نباید برخی مواضع داخلی به‌گونه‌ای باشد که دشمن را به حمله مجدد امیدوار کند.

امام جمعه رباط‌کریم خاطرنشان کرد: حفظ روحیه مردم، تقویت انسجام ملی و ارسال پیام اقتدار به دشمن از ضرورت‌های شرایط کنونی است و مسئولان باید در مواضع خود این ملاحظات را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6937130

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