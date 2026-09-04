به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار کشور در برابر تهدیدهای دشمن اظهار کرد: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف، ناتوانی و بنبست باشد.
ترابی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه مردم افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی، تضعیف روحیه و شکستن اراده ملت ایران است، اظهار ضعف و ناتوانی بهترین کمک به او محسوب میشود.
وی ادامه داد: ابراز ضعف در برابر دشمن یا موضعگیریهایی که شائبه سازش و تسلیم داشته باشد، بهویژه از سوی مسئولان و خواص، بسیار آسیبزاست و میتواند پیامدهای نامطلوبی برای کشور داشته باشد.
امام جمعه رباطکریم تصریح کرد: مسئولان اگر به جای مواضع عزتمندانه و مقتدرانه، دائماً از ضعف و ناتوانی سخن بگویند و آیه یأس بخوانند، مصالح و امنیت ملی در معرض آسیب قرار میگیرد؛ چرا که چنین مواضعی میتواند دشمن را به تکرار تجاوز امیدوار کند.
ترابی با تأکید بر ضرورت تقویت روایت قدرت کشور گفت: در شرایط جنگ، مسئولان باید پیام قوت و قدرت را به دشمن منتقل کنند و در برابر تهدیدهای او ایستادگی داشته باشند.
وی افزود: زمانی که حتی رسانهها، کارشناسان و تحلیلگران و مقامات غربی و آمریکایی اذعان میکنند ایران پس از جنگ ضعیف نشده و قدرتمندتر شده است، نباید برخی مواضع داخلی بهگونهای باشد که دشمن را به حمله مجدد امیدوار کند.
امام جمعه رباطکریم خاطرنشان کرد: حفظ روحیه مردم، تقویت انسجام ملی و ارسال پیام اقتدار به دشمن از ضرورتهای شرایط کنونی است و مسئولان باید در مواضع خود این ملاحظات را مورد توجه قرار دهند.
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