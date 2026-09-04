به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: امام صادق(ع) فرمودند تلاش و کوشش بدون تقوا برای انسان سودی ندارد و بنابراین باید در کنار تلاش، تقوای الهی را نیز در همه عرصهها مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور افزود: ما در یک جنگ تمامعیار و در واقع در یک جنگ تمدنی قرار داریم و در چنین شرایطی باید بدانیم نقشه راه ما چیست؛ قرآن کریم برای مؤمنان تنها یک کتاب عبادی نیست، بلکه میتواند کتاب شب عملیات و نقشه عملیات باشد.
امامجمعه موقت قزوین ادامه داد: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیتهای خود برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده میکند، باید با تکیه بر آموزههای قرآن و ظرفیتهای ایمانی جامعه مسیر مقابله با دشمن را دنبال کنیم.
حمله به عروسی و مدارس نشانه قدرت دشمن نیست
خضری با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان درگیریهای اخیر بیان کرد: دشمن در شرایطی که نتوانسته اهداف خود را در میدان محقق کند، به حمله به مراکز غیرنظامی، مجالس عروسی، مدارس و زیرساختها روی آورده است.
وی گفت: دشمن حتی توافقها و تعهدات خود را نیز نقض کرده و در کنار فشار نظامی، جنگ اقتصادی را با هدف خفه کردن اقتصاد ایران دنبال میکند، اما این اقدامات نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر استیصال و ضعف دشمن است.
امامجمعه موقت قزوین با بیان اینکه دشمن در عرصههای مختلف با مقاومت ملت ایران مواجه شده است، تصریح کرد: وقتی دشمن به جای مقابله مستقیم با توان نظامی کشور به سراغ مردم، زیرساختها و فشار اقتصادی میرود، باید این مسئله را در چارچوب شکست محاسبات اولیه او تحلیل کرد.
ایران در جنگ روایتها نیز دستاوردهایی داشته است
خضری با اشاره به آنچه اظهارات برخی مسئولان، رسانهها و تحلیلگران غربی درباره قدرت ایران عنوان کرد، گفت: امروز حتی برخی مسئولان و رسانههای آمریکایی و صهیونیستی نیز به تغییر معادلات منطقه و افزایش قدرت و نفوذ ایران اذعان دارند.
وی افزود: به گفته برخی مقامات آمریکایی، رسانههای این کشور ناچار هستند برای بیان مواضع خود به سخنان و روایتهای ایران استناد کنند و برخی تحلیلگران نیز نسبت به تغییر جایگاه ایران در معادلات منطقهای سخن گفتهاند.
امامجمعه موقت قزوین ادامه داد: همچنین برخی شخصیتهای سیاسی آمریکا نسبت به سیاستهای دولت این کشور انتقاد کرده و معتقدند اقدامات انجامشده موجب تضعیف جایگاه آمریکا و افزایش انزوای این کشور شده است.
خضری تأکید کرد: نباید اجازه دهیم روایت دشمن از تحولات بر افکار عمومی غلبه کند؛ چراکه امروز علاوه بر میدان نظامی و اقتصادی، در میدان روایت و جنگ رسانهای نیز با دشمن مواجه هستیم.
راه پیروزی؛ صبر، مقاومت و مراقبت از نعمتها
وی با اشاره به آیه ۲۰۰ سوره آلعمران گفت: خداوند در این آیه میفرماید «اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» و این آیه میتواند یک فرمول روشن برای پیروزی در شرایط سخت باشد.
امامجمعه موقت قزوین با بیان اینکه صبر در فرهنگ قرآن به معنای دست روی دست گذاشتن نیست، اظهار کرد: صبر یعنی ایستادگی در برابر موانع، عبور از مشکلات و حفظ مسیر؛ صابروا نیز به معنای مقاومت در برابر مقاومت دشمن و ایستادگی فعالانه در برابر جبهه مقابل است.
خضری اضافه کرد: انسان مؤمن نباید با اولین فشار و سختی از مسیر خود عقبنشینی کند، بلکه باید با حفظ ایمان، بصیرت و استقامت، موانع را پشت سر بگذارد.
وی با اشاره به مفهوم «رابطوا» گفت: باید در مرزها و سنگرهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی مراقب باشیم و از آنچه خداوند در اختیار ملت قرار داده صیانت کنیم.
راهی جز جهاد و مقاومت در برابر ظلم باقی نمانده است
امامجمعه موقت قزوین با اشاره به پیامهای رهبر انقلاب و تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر سلطهطلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: ملتها امروز بیش از گذشته از ظلم و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمدهاند.
وی ادامه داد: وقتی دشمن به دنبال تحمیل اراده خود بر ملتهاست و حقوق و امنیت آنها را نادیده میگیرد، راهی جز جهاد و مقاومت در برابر این ظلم باقی نمیماند.
خضری با بیان اینکه مقاومت به معنای رها نکردن موضع حق است، گفت: مقاومت یعنی انسان از نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده صیانت کند و اجازه ندهد دشمن این ظرفیتها را از او بگیرد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقهای اظهار کرد: همانگونه که رهبر انقلاب بر اهمیت این ظرفیت تأکید کردهاند، باید از نعمتها و ظرفیتهایی که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده مراقبت و از آنها به درستی استفاده کنیم.
تنگه هرمز میتواند زنجیره پیروزیهای ملت ایران را رقم بزند
حجتالاسلام خضری با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز نعمتی بزرگ و گنجینهای است که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده و میتواند در آینده نزدیک زنجیره پیروزیهای ملت ایران را رقم بزند.
وی افزود: همانگونه که انسان از یک وسیله ارزشمند که به او هدیه داده شده مراقبت میکند، ملت ایران نیز باید از نعمتها و ظرفیتهایی که خداوند در اختیارش قرار داده صیانت کند و اجازه ندهد دشمن بر این ظرفیتها مسلط شود.
امامجمعه موقت قزوین با استناد به خطبه ۳۴ نهجالبلاغه تصریح کرد: کسی که اجازه دهد دشمن بر او مسلط شود، در حقیقت ضعف و ناتوانی بزرگی از خود نشان داده است؛ بنابراین باید در برابر سلطه دشمن ایستادگی کرد و از ظرفیتهای کشور دفاع کرد.
ضعفهای کشور را باید حل کرد، نه اینکه به دشمن نشان داد
خضری با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت روایت قدرت و قوت ایران گفت: یکی از امور ضروری برای دستیابی به اهداف کشور، در کنار تلاش شبانهروزی و ابتکار مستمر، تبیین و روایت قدرت و قوت ایران است.
وی ادامه داد: ضعفها، نقصها و کمبودها نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل هستند، نه اینکه دائماً در جامعه برجسته و روایت شوند.
امامجمعه موقت قزوین بیان کرد: گاهی بیان صادقانه ضعفها در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف روحیه مردم است، میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و حتی دل دوستان و همراهان را نیز دچار نگرانی و سردرگمی کند.
وی افزود: اگر مشکلی وجود دارد باید آن را حل کرد، اما نباید به گونهای رفتار کنیم که دشمن بتواند از ضعفهای داخلی برای جنگ روانی و ضربه زدن به روحیه جامعه استفاده کند.
مقاومت ملی یعنی تواناییهای کشور به یکدیگر تکیه کنند
خضری با اشاره به مفهوم «صابِروا» در آیه ۲۰۰ سوره آلعمران گفت: «اصبروا» به معنای صبر و ایستادگی است، اما «صابِروا» به معنای مقاومت متقابل و تکیه دادن تواناییهای جامعه به یکدیگر است.
وی با بیان اینکه مقاومت ملی باید یک مقاومت جمعی باشد، ادامه داد: در یک جامعه، میدان نظامی باید به خیابان، خیابان به اقتصاد و اقتصاد نیز به سایر ظرفیتهای کشور تکیه کند و همه این بخشها باید یکدیگر را تقویت کنند.
امامجمعه موقت قزوین افزود: حضور مردم در خیابان و پرچمداری آنان نیز بخشی از همین مقاومت است؛ حتی کسی که در این تجمعات حضور ندارد، وقتی حضور مردم و پرچمهای آنان را میبیند، احساس میکند تنها نیست و همین مسئله میتواند موجب افزایش صبر و مقاومت جامعه شود.
خضری با تشبیه ظرفیتهای کشور به موتورهای یک هواپیما گفت: ممکن است در اقتصاد مشکلات و ناکارآمدیهایی وجود داشته باشد، اما کشور تنها یک موتور ندارد و قدرتهای دیگری مانند اراده مردم، توان نظامی و ظرفیتهای اجتماعی وجود دارد که میتوانند به حرکت کشور کمک کنند.
وی تأکید کرد: خیابان و حضور مردم اتفاقاً یکی از موتورهای پیشبرنده انقلاب اسلامی است و نباید نقش آن در تقویت حرکت عمومی جامعه نادیده گرفته شود.
مرزبانی تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نیست
امامجمعه موقت قزوین در ادامه با تشریح مفهوم «رابطوا» در آیه ۲۰۰ سوره آلعمران گفت: در ادبیات عرب، مرزبان به کسی گفته میشود که از مرزها مراقبت میکند و این مفهوم امروز تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نیست.
وی با اشاره به تلاش نیروهای مسلح در مناطق مرزی کشور اظهار کرد: نیروهای نظامی و بسیجی در غرب کشور، جنوب و مناطق مرزی در سختترین شرایط از امنیت کشور حفاظت میکنند و مردم باید قدردان این مجاهدتها باشند.
خضری با اشاره به شرایط سخت نیروهای مستقر در جزیره هرمز گفت: برخی نیروهای بسیجی در گرمای شدید و رطوبت طاقتفرسای جنوب، در شرایط دشوار از مرزهای کشور مراقبت میکنند و حتی گاهی سادهترین امکانات رفاهی را نیز در اختیار ندارند.
وی افزود: مرزبانی فقط وظیفه نیروهای مسلح نیست؛ امروز خیابان نیز میتواند یک مرز باشد و کسانی که با حضور خود پرچم مقاومت را بلند میکنند، در حال دفاع از یکی از مرزهای مهم جامعه هستند.
روحانیت وظیفه مرزبانی اعتقادی دارد
امامجمعه موقت قزوین با بیان اینکه مرزبانی در عرصه اعتقادی نیز اهمیت دارد، گفت: علما و روحانیت وظیفه دارند از مرزهای اعتقادی جامعه مراقبت کنند و اجازه ندهند دشمن از طریق شبهات و جنگ شناختی به باورهای مردم نفوذ کند.
وی افزود: امروز شبهات شبانهروز و بدون توقف تولید و منتشر میشوند و بنابراین وظیفه نهاد روحانیت، تبیین و مرزبانی از اعتقادات مردم است.
خضری همچنین خانواده را یکی دیگر از عرصههای مرزبانی دانست و تصریح کرد: مادر و بانوی خانواده باید از مرزهای خانواده و ارزشهای آن مراقبت کند و مسئله حجاب نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: انسان عاقل کسی است که تهدیدهای آینده را میشناسد و پیش از آنکه آسیب به جامعه برسد، برای مقابله با آن برنامهریزی میکند.
آینده ولنگاری فرهنگی، تضعیف خانواده و افزایش آسیبهای اجتماعی است
حجتالاسلام خضری با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: رهبر انقلاب تأکید کردهاند که باید تجربه غرب و پیامدهایی را که این الگو برای خانواده و زنان به همراه داشته برای مردم تبیین کنیم؛ چراکه بسیاری از مردم تنها ظاهر این مسئله را میبینند و از نتایج آن در جوامع غربی اطلاع کافی ندارند.
وی افزود: ممکن است برخی تصور کنند تفاوتی میان انواع پوشش وجود ندارد، اما وظیفه ما این است که علاوه بر تبیین حجاب به عنوان یک حکم شرعی، درباره حقوق زنان و آسیبهایی که از فروپاشی خانواده و بیقیدی فرهنگی ایجاد میشود نیز آگاهیرسانی کنیم.
امامجمعه موقت قزوین با بیان اینکه مسئله حجاب نباید صرفاً به یک گروه خاص از جامعه محدود شود، گفت: امروز باید همه اقشار جامعه نسبت به پیامدهای بیتوجهی به قانون و ارزشهای اجتماعی آگاه شوند و مطالبه اجرای قانون نیز نباید تنها از سوی زنان محجبه مطرح شود.
بیتفاوتی نسبت به آسیبهای اجتماعی قابل پذیرش نیست
خضری با اشاره به برخی پروندههای جنایی و آسیبهای اجتماعی اخیر اظهار کرد: جامعه باید نسبت به پیامدهای بیتفاوتی و رهاسازی فرهنگی حساس باشد و بداند برخی آسیبهای اجتماعی در یک فرآیند تدریجی شکل میگیرند.
وی ادامه داد: به گفته وی، برخی جنایتهای خانوادگی و آسیبهای اجتماعی را باید در چارچوب پیامدهای تضعیف بنیان خانواده و گسترش روابط ناسالم مورد توجه قرار داد و نسبت به آینده این روندها هشدار داد.
امامجمعه موقت قزوین تصریح کرد: نباید تنها ظاهر جذاب برخی الگوهای فرهنگی را دید و از پیامدهای آن غافل شد؛ جامعه، خانواده و مسئولان باید نسبت به آسیبهایی که میتواند بنیان خانواده را تهدید کند هوشیار باشند.
وی افزود: فضای مجازی نیز اگر بدون ضابطه و سواد رسانهای رها شود، میتواند زمینهساز آسیبهای جدی برای خانوادهها باشد و دستگاههای مسئول باید نسبت به این مسئله احساس وظیفه کنند.
انسجام ملی؛ زیرساخت مقاومت است
خضری در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی بیان کرد: جامعهای که دچار تفرقه، پراکندگی و چنددستگی باشد، نمیتواند مقاومت مؤثری داشته باشد؛ بنابراین انسجام ملی یکی از زیرساختهای اصلی مقاومت ملی است.
وی افزود: تأکید رهبر انقلاب بر اتحاد و انسجام مقدس نیز از همین منظر قابل فهم است؛ چراکه هر اقدامی که انسجام جامعه را هدف قرار دهد، در نهایت توان مقاومت مردم را کاهش خواهد داد.
امامجمعه موقت قزوین با اشاره به ارتباط میان مفاهیم «صابِروا» و «رابطوا» در آیه ۲۰۰ سوره آلعمران گفت: مقاومت جمعی زمانی شکل میگیرد که مردم و بخشهای مختلف جامعه به یکدیگر تکیه کنند و این امر بدون وحدت و انسجام امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: محور وحدت جامعه اسلامی، امام جامعه و ولی فقیه است و باید حول این محور، اتحاد و انسجام ملی را حفظ کنیم.
خضری در پایان بر ضرورت تبیین معارف دینی و تقویت فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: برگزاری حلقههای صالحین پیش از نماز جمعه و گفتوگو درباره معارف دینی اقدامی ارزشمند است و باید برای نشر معارف و تبیین حقایق در جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.
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