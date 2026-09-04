قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، پرونده رقابت های انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان که از دوشنبه گذشته (۹ شهریور) در محل آکادمی بیلیارد مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد، امروز جمعه (۱۳ شهریور) با برگزاری دیدار نهایی بسته شد.

ابن دیدار میان میترا قائدی و ملیکا نجفی با مسئولیت و سرداوری آتوسا بهمنیار برگزار شد. در این دیدار قائدی با نتیجه ۵ بر ۳ برابر ملیکا نجفی صاحب برتری شد.

بدین ترتیب مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان پس از ۵ روز رقابت میان شرکت کنندگان با قهرمانی میترا قائدی بسته شد.

در این رقابت ها بر اساس نتایج حاصل شده طی روزهای گذشته، اکرم محمدی امینی در رده سوم ایستاد و مریم ابراهیمی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.

بر این اساس چهار نفر برتر رقابت های انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان یعنی میترا قائدی، ملیکا نجفی، اکرم محمدی امینی و مریم ابراهیمی وارد اردوی تیم ملی اسنوکر بانوان شدند تا از میان آنها بر اساس تعداد سهمیه های اختصاصی، ترکیب اعزامی به بازی های داخل سالن آسیا مشخص شود.