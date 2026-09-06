بقائی: اقدامات تجاوزکارانه آمریکا عامل ناامنی در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به روایتسازی وارونه آمریکا درباره علت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بینالمللی نوشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملهور شدند کاملا باز بود. واشنگتن جنگی غیرقانونی و وحشیانه بر منطقه ما تحمیل کرد و جریان عادی کشتیرانی را مختل نمود. نفتکشها متوقف ماندهاند، تجارت مختل شده و بهای انرژی سیری صعودی پیدا کرده است.
وی افرود: اکنون واشنگتن تقلا میکند ایران را عامل این اخلال و ناامنی که آمریکا خود مسببش بوده است؛ معرفی کند و کل دنیا را مجبور به پرداخت هزینههای گزاف اقدامات غیرقانونیاش نماید.
بقائی اشاره داشت: بر اساس روایت واشنگتن، جنگی که آمریکا آغاز کرده باید به نحوی وارونه بهعنوان هزینه رفتار ایران برای جهان قاببندی شود.
وی ادامه داد: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد و همزمان ایران را مسبب آشوبی جلوه میدهد که خود عامل آن است. این وارونهنمایی، بهغایت بیمعنا و بیاساس است!
سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: بر اساس روایت واشنگتن، جنگی که آمریکا آغاز کرده باید به نحوی وارونه بهعنوان هزینه رفتار ایران برای جهان قاببندی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به روایتسازی وارونه آمریکا درباره علت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بینالمللی نوشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملهور شدند کاملا باز بود. واشنگتن جنگی غیرقانونی و وحشیانه بر منطقه ما تحمیل کرد و جریان عادی کشتیرانی را مختل نمود. نفتکشها متوقف ماندهاند، تجارت مختل شده و بهای انرژی سیری صعودی پیدا کرده است.
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