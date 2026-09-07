سه اثر طبیعی همدان در مسیر ثبت ملی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری صبح دوشنبه در نخستین نشست کمیته میراث طبیعی استان همدان اظهار کرد: در این جلسه پروندههای پیشنهادی برای ثبت «آبشار شهرستانه» و «آبشار گرینو» در شهرستان تویسرکان و «آبشار دره غار» در شهرستان ملایر مورد بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای فنی و ارزیابی مستندات ارائهشده اعضای کمیته با پیشنهاد ثبت این سه اثر در فهرست آثار میراث طبیعی ملی موافقت کردند که فرآیند نهایی آن منوط به تکمیل برخی مستندات تکمیلی است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تاکید بر اهمیت صیانت از ظرفیتهای طبیعی استان، تصریح کرد: شناسایی، مستندسازی و حفاظت از آثار طبیعی ارزشمند همدان از اولویتهای اصلی کمیته میراث طبیعی استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی آثار طبیعی شناساییشده پس از سپری کردن مراحل کارشناسی و فنی و تائید در کمیته استانی برای ثبت نهایی در فهرست میراث طبیعی ملی به وزارتخانه پیشنهاد میشوند و این اقدامات در راستای معرفی بهتر جاذبههای طبیعی و افزایش ضریب حفاظتی این میراث ارزشمند انجام میپذیرد.
نظر شما