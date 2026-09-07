ظرفیت های قانونی برای آزادی ۲۴۰ محکوم مالی در خراسان جنوبی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح دوشنبه در دیدار مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان این مجموعه اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاستهای دستگاه قضایی است و این موضوع همواره مورد رصد و پایش قرار دارد.
وی افزود: افزایش جمعیت کیفری نباید به عنوان یک امر توجیهپذیر تلقی شود و باید تلاش کنیم این افزایش بیش از روند معمول و تجربهشده در گذشته نباشد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۲۴۰ محکوم مالی در زندانهای استان بیان کرد: این آمار قابل توجه است و باید ستاد دیه، مددکاران و سایر ظرفیتهای موجود پای کار بیایند و از همه ظرفیتهای قانونی برای آزادی این دسته از زندانیان استفاده شود.
خراسان جنوبی در استفاده از ارفاقات قانونی پیشتاز است
عبداللهی با اشاره به استفاده از ظرفیت ارفاقات قانونی در استان گفت: در برههای موضوعاتی مانند آزادی مشروط، پذیرش توبه و پابند الکترونیک مورد توجه کافی قرار نداشت، اما با نظارت و مطالبهگری دستگاه قضایی و پیگیری اداره کل زندانها، امروز خراسان جنوبی در برخی از این شاخصها در رتبههای نخست کشور قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر زندانیان مشمول پابند الکترونیک افزود: حتی در خصوص برخی محکومان امنیتی که شرایط لازم را داشتهاند، استفاده از پابند الکترونیک با حداقل میزان ممکن و تحت نظارت جدی انجام شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از اقدامات مجموعه زندانهای استان اظهار کرد: گزارش ارائهشده نشان میدهد اقدامات دستگاه قضایی و اداره کل زندانها توانسته گرههای مؤثری از مشکلات زندانیان باز کند.
اشتغال زندانیان افزایش یابد
عبداللهی با اشاره به اشتغال حدود ۵۰ درصدی زندانیان در استان گفت: این میزان اقدام مثبتی است، اما باید برای افزایش آن نیز برنامهریزی شود.
وی افزود: همه زندانیان امکان حضور در بند اشتغال را ندارند، اما میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود، درصد اشتغال زندانیان را افزایش داد.
حمایت از خانواده زندانیان در آستانه بازگشایی مدارس
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید بر حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تأکید کرد و گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، کمک به خانواده زندانیان اقدام شایستهای است.
وی ادامه داد: علاوه بر تأمین لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک، میتوان سبدهای معیشتی را نیز برای این خانوادهها در نظر گرفت.
عبداللهی با پیشنهاد تسری حمایتها به خانواده زندانیان ساکن استانهای مجاور بیان کرد: تعداد قابل توجهی از خانواده زندانیان استان خارج از خراسان جنوبی و در استانهای مجاور سکونت دارند که میتوان با هماهنگی دستگاههای مربوط، خدمات حمایتی را در محل سکونت آنان نیز ارائه کرد.
ضرورت جذب اعتبارات استانی برای زندانها
وی همچنین بر استفاده از اعتبارات تملک استانی تأکید کرد و گفت: جذب اعتبارات استانی مورد تأکید قوه قضاییه است و باید از تمام توان و ظرفیت برای استفاده از این منابع در راستای بهبود امور سازمانی استفاده شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در این زمینه تلاش میکنیم دغدغههای اداره کل زندانها را در جلسات با مسئولان استانی مطرح و برای رفع مشکلات اعتباری پیگیری کنیم.
عبداللهی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اظهار کرد: حدود دو هزار و ۴۰۰ شهید متعلق به خراسان جنوبی هستند و امیدواریم کنگره شهدای استان در مهرماه با شکوه برگزار شود.
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