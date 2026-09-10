برگزاری کارگاه «از کتابخوانی تا خردورزی» با حضور ۲۰۰ فعال حوزه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه کارگاه آموزشی «از کتابخوانی تا خردورزی» با هدف تقویت مهارتهای فکری، توسعه اندیشهورزی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
این کارگاه دو روزه به همت کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خراسان جنوبی و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد و فعالان و کنشگران حوزه کتاب و کتابخوانی با رویکردها و مهارتهای نوین در زمینه خواندن، تفکر و تسهیلگری آشنا شدند.
مدرس این دوره دکتر امیدعلی مقیمی، دکتری علم اطلاعات و دانششناسی، پژوهشگر و تسهیلگر حوزه خواندن بود که مباحث آموزشی را با تأکید بر پیوند میان خواندن، اندیشیدن و خردورزی ارائه کرد.
کتابخوانی؛ بستری برای تفکر و گفتگو
در این کارگاه، کتابخوانی فراتر از یک فعالیت فردی و به عنوان بستری برای پرسشگری، گفتوگو، تحلیل، تفکر و رشد فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
شرکتکنندگان همچنین با مهارتهایی همچون اندیشهورزی و پرورش تفکر، تقویت مهارت گفتوگو، پرورش تفکر چندبعدی و شیوههای تسهیلگری در ترویج کتاب و کتابخوانی آشنا شدند.
در این دوره تلاش شد با ارائه رویکردهای کاربردی، ظرفیت کتابداران، تسهیلگران و مروجان کتاب برای ایجاد تجربههای مؤثرتر و جذابتر در حوزه ترویج خواندن تقویت شود.
برگزارکنندگان این دوره تأکید دارند که ترویج کتابخوانی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که از «دعوت به خواندن» فراتر رفته و زمینه فکر کردن، گفتوگو و شکلگیری اندیشههای تازه را فراهم کند.
برگزاری این کارگاه گامی در راستای توانمندسازی فعالان حوزه ترویج خواندن و تقویت جریان کتابخوانی در جامعه به شمار میرود.
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