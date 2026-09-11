به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الغدیر ویدئویی از نخستین گشت‌زنی نیروی دریایی وابسته به نیروهای مسلح یمن در آب‌های باب‌المندب منتشر کرد.





رسانه خبری نایا تصاویری از حضور رزمندگان نیروهای مسلح یمن در جزیره میون پخش کرد که بر تنگه باب المندب مشرف است.



تصاویری هم از حضور نیروهای مسلح یمن در یکی از برج‌های مراقبت و نظارت بر تردد کشتی ها در تنگه باب المندب مستقر در سواحل بندر المخا پخش شده است.



تصاویر دیگری هم منتشر شده است که نشان می دهد نیروهای مسلح یمن مقادیر زیادی سلاح و مهامت را از مزدوران سعودی در شهر المخا به غنیمت گرفته اند.





در تصاویر دیگر مشاهده می شود که یکی از رزمندگان یمنی حجم بالای خودروها و تجهیزات منهدم شده مزدوران سعودی را در سواحل تنگه باب المندب نشان می دهد.