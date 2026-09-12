به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد صبح شنبه در جمع تعاونداران آستانهاشرفیه با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیتهای متنوعی در حوزههای مختلف برخوردار است، اظهار کرد: آستانه اشرفیه در برخی حوزهها با رویکرد فردگرایی مواجه است و باید با تقویت کار جمعی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای شهرستان فراهم شود.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود: در دوره های گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعاونیهای مختلفی شکل گرفتهاند و ظرفیت موجود در شهرستان میتواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای تعاونی باشد.
حیدرینژاد با اشاره به ضرورت بهرهگیری از الگوهای موفق تعاونی در شهرستانهای مختلف اظهار کرد: استفاده از تجربههای موفق میتواند به رشد و توسعه تعاونیها کمک کند.
وی افزود:در همین راستا، کارگروه توسعه و تعاون را تشکیل دادهایم تا ظرفیتهای موجود را فعال کنیم و با ایجاد ارتباط مؤثر میان تعاونیها و دستگاههای اجرایی، روند پیگیری امور از طریق یک رابط در فرمانداری دنبال شود.
فرماندار آستانهاشرفیه با بیان اینکه فرمانداری در شرایط موجود آماده همکاری با تعاونیهاست، گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید فعالیتهای خود را بیش از پیش توسعه دهد.
وی با اشاره به اینکه تعاونی توسعه شهرستان میتواند در امور عمرانی فعالیت بیشتری داشته باشد، ادامه داد: تعاونیها با ایجاد اشتغال، تقویت مشارکت اجتماعی و پشتیبانی از وضعیت اقتصادی، نقش مهمی در توسعه شهرستان ایفا میکنند.
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