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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

استفاده از ظرفیت‌های تعاونی اقتصاد آستانه‌اشرفیه را تقویت می‌کند

استفاده از ظرفیت‌های تعاونی اقتصاد آستانه‌اشرفیه را تقویت می‌کند

آستانه اشرفیه- فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان گفت: استفاده از ظرفیت‌ های موجود و حمایت از فعالیت‌های تعاونی، اقتصاد این شهر را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد صبح شنبه در جمع تعاون‌داران آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف برخوردار است، اظهار کرد: آستانه‌ اشرفیه در برخی حوزه‌ها با رویکرد فردگرایی مواجه است و باید با تقویت کار جمعی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهرستان فراهم شود.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: در دوره‌ های گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مختلفی شکل گرفته‌اند و ظرفیت موجود در شهرستان می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تعاونی باشد.

حیدری‌نژاد با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از الگوهای موفق تعاونی در شهرستان‌های مختلف اظهار کرد: استفاده از تجربه‌های موفق می‌تواند به رشد و توسعه تعاونی‌ها کمک کند.

وی افزود:در همین راستا، کارگروه توسعه و تعاون را تشکیل داده‌ایم تا ظرفیت‌های موجود را فعال کنیم و با ایجاد ارتباط مؤثر میان تعاونی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، روند پیگیری امور از طریق یک رابط در فرمانداری دنبال شود.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه فرمانداری در شرایط موجود آماده همکاری با تعاونی‌هاست، گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید فعالیت‌های خود را بیش از پیش توسعه دهد.

وی با اشاره به اینکه تعاونی توسعه شهرستان می‌تواند در امور عمرانی فعالیت بیشتری داشته باشد، ادامه داد: تعاونی‌ها با ایجاد اشتغال، تقویت مشارکت اجتماعی و پشتیبانی از وضعیت اقتصادی، نقش مهمی در توسعه شهرستان ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6944412

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